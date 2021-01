Jaime Bonilla exhibe a médico de Ensenada que recibió vacuna Covid-19 sin corresponderle

Baja California Norte.- El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, expuso junto a Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en el estado, a un médico de Ensenada que fue vacunado contra la Covid-19 sin ser personal de primera línea en el combate de la pandemia.

A través de una transmisión para dar información sobre la pandemia en el estado de Baja California, el gobernador Jaime Bonilla aprovechó para exhibir el caso del médico Pedro Vidal Miranda, trabajador de urgencias del Hospital ISSSTE de Ensenada que se encuentra resguardado desde hace 9 meses en su domicilio a ser probación de riesgo.

Pedro Vidal no ha atendido pacientes con Covid-19, pues al ser considerado población de riesgo fue enviado a casa, donde ha permanecido durante los últimos 9 meses, sin embargo en los recientes días publicó en sus redes sociales que había sido inoculado con la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

A él no le tocaba la vacuna, aprovechó la confusión y se vacunó" declaró Jaime Bonilla, "tendrá que tener consecuencias, cuando menos debería ir a trabajar ya que no debe estar cobrando por no ir trabajar", agregó.