Jaime Bonilla exhibe misoginia de Hank Rhon, ex Alcalde de Tijuana

Tijuana, BC.-El precandidato del PES a la Gubernatura de Baja California, Jorge Hank Rhon, afirmó que antes las mujeres eran más abusadas, en alusión a sus virtuales contrincantes Marina del Pilar, de Morena, y Lupita Jones, quien suena por la alianza PAN-PRI-PRD.

En un video que mostró el Gobernador Jaime Bonilla, aparece el ex Alcalde de Tijuana asegurando que ahora las mujeres quieren "chambear", luego de su presentación del pasado 26 de enero como precandidato.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Obviamente a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposa por supuesto, a mis hijas, entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, y creo que ahora, ahora como que se le ha bajado un poquito la inteligencia (a la mujer)", dijo.

Antes eran más abusadas, antes, ¡órale! Agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, ahora ellas quieren chambear", añadió.

Tras mostrar el video, el Gobernador Jaime Bonilla acusó al político del PES de misógino.

"Qué triste comentario", dijo, "qué simpático, que lleno de risa, que satisfacción hablar de una manera misoginia, discriminatoria, eso de que la mujer no tiene la capacidad, caray, qué triste que una persona opine de esa manera, sabiendo que tiene madre, hermanas, esposa e hijas"

Sin embargo, Bonilla también fue acusado en 2020 de misógino, cuando afirmó que la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra, se la pasa más en el salón de belleza que atendiendo a la ciudadanía.

Leer más: Ejecutan a joven hombre frente a su novia en Mexicali, Baja California

Por esa acción, Adams Pereyra denunció a Bonilla por violencia de género y violencia política ante la Fiscalía General del Estado.

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República exhortó en ese entonces al Mandatario a disculparse, Bonilla respondió que no le iba a pedir disculpas a una persona que "no trabaja, sin importar su género, porque no había vacas sagradas".