Jaime Rodríguez acuerda ampliación hospitalaria del IMSS tras encuentro con Zoé Robledo

Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, informó que después de haber sostenido una reunión con Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ampliará la capacidad de los hospitales por atender pacientes Covid-19.

Zoé Robledo se encontraba en la ciudad de Monterrey, luego de haber sido comisionado para recibir el cuarto lote de vacunas contra la Covid-19 de Pfizer que llegaron desde Bélgica este martes 19 de enero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su visita aprovechó la oportunidad para reunirse con El Bronco, gobernador de Nuevo León, y tatar el asunto sobre el incremento de casos de coronavirus en la entidad, donde Jaime Rodríguez ha advertido en varias ocasiones que se puede llegar a un colapso de los hospitales.

Jaime Rodríguez aseguró después del encuentro con Zoé Robledo, que el funcionario Federal se comprometió a ampliar la capacidad hospitalaria del estado ante l creciente curva de contagios en Nuevo León.

Así el IMSS se hará cargo de manera temporal del Hospital Móvil de Protección Civil y buscará adaptar un piso más al Hospital de Tierra y Libertad y además reconvertir más áreas.

"No quiero que la sociedad crea que tenemos más espacio, es algo que no se hace de la noche a la mañana, vamos a prever pero necesitamos que la sociedad siga teniendo precaución absoluta... estamos en un estado difícil, no hay suficientes doctores, no hay suficientes enfermeras”, declaró El Bronco.

Leer más: Jaime Rodríguez celebra venta del helicóptero VIP; ganancias irán a tratamientos de cáncer y pandemia

El gobernador indicó que Zoé Robledo se comprometió a contratar más personal médico y optimizar espacios para la atención médica.

Cómo pueden tener más gente, me ofreció Zoé (Robledo) que van a contratar más gente, que van a reconvertir más espacios", aseveró.

La ampliación hospitalaria es una medida de prevención, sin embargo Jaime Rodríguez hizo un llamado a los habitantes del estado para seguir con las medidas de seguridad e higiene y evitar nuevos contagios de Covid-19.

“Vamos a prevernos pero no para que la gente se confíe, es mejor estar en casa que en un hospital, es mejor prevenir que luego tener la desgracia de perder a algún familiar”, indicó.

Leer más: Jaime Rodríguez reporta control del 70% en incendio forestal del Cerro de la Silla

Jaime Rodríguez agregó que si el número de contagios y hospitalizaciones persisten al alza, el estado tendrá que tomar decisiones más estrictas.

Luego de la reunión, Jaime Rodríguez y Zoé Robledo recorrieron las obras de lo que será la plaza y el laboratorio cultural frente a Palacio de Gobierno.