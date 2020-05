Jalisco será el primer estado que contará con un plan de reactivación económica 

Jalisco.-Durante la conmemoración del Día del Trabajo, el gobernador Enrrique Alfaro Ramírez, Anunció que a partir de ahora la recuperación económica ocupara un lugar prioritario en la agenda pública de la entidad.

Alfaro Ramírez, informó que Jalisco será el primer estado de la república en contar con un plan de reactivación que se hara, en coolaboración con los sindicatos, sociedad civil, universidades y empresarios con la instalción de una mesa de atención a apartir de la próxima semana.

“El primero de mayo va a marcar el arranque de un esfuerzo conjunto de proporciones nunca antes vistas en Jalisco. Vamos a salir adelante y Jalisco va a ser motor de la recuperación económica nacional. Vamos a lograr concretar el Plan de Reactivación Económica para Jalisco la semana próxima, antes que nadie en el país y concretar el Plan de Reactivación no es tener un documento de adorno, no es tener un plan para que no se cumpla, ese se va a convertir en el instrumento rector de la gran apuesta del proyecto de mediano y de largo plazo con el cual, Jalisco va a salir adelante” destacó el Gobernador.