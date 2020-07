Javier Corral asegura que César Duarte ha perdido 30 amparos

Chihuahua, México.- El actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que César Duarte ya perdió 30 amparos que tramitó desde el 2017.

En una conferencia de prensa, celebrada la tarde de este martes 21 de julio, Corral explicó que la mayoría de los juicios de amparo fueron resueltos por tribunales federales a favor del Gobierno del Estado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Es decir, le han negado la protección de la justicia federal y se han ratificado las órdenes de aprehensión libradas por Jueces de Control en el estado", dijo.

De igual forma, el mandatario recordó que en la semana pasada fue tramitado un nuevo amparo en la Ciudad de México para detener la orden de aprehensión y la solicitud de extradición hechos por la cancillería de mexicana ante el departamento de Estado, misma que se turnó al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Gobernador reveló que no ha recibido notificación sobre el caso, pero la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado dará seguimiento, debido a que el caso corresponde a la justicia de Chihuahua.

En la misma conferencia, uno de los presentes preguntó a Corral si existe orden de aprehensión on investigación por parte del Estado contra Bertha Gómez, esposa de Duarte, quien se encentra amparada.

"Las investigaciones en relación a las irregularidades identificadas en el patrimonio del ex Gobernador y de su entorno, continúan, no han culminado, siguen su curso y de hecho pueden dar origen a nuevas acusaciones formales ante los tribunales", señaló.

Añadió que las indagatorias entorno al ex gobernador no son de competencia exclusiva del Estado de Chihuahua, sino también del ámbito federal, quienes participan a través de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

"Lo que puedo decir es que la unidad a cargo de las investigaciones se encuentra trabajando en varias carpetas que podrían involucrar a personas de la familia del ex Mandatario estatal, no podemos referirnos a alguna persona en particular pues eso le toca resolverlo al Ministerio Público", precisó Corral.

"Lo que sí les podemos comentar es que sí existen datos que pudieran involucrar a familiares del ex Gobernador y entre los hechos que se investigan pues es el haberse aprovechado precisamente de los recursos públicos desviados en su favor. Pero ello solo la Fiscalía General del Estado lo habrá de confirmar en su momento y cuando evidentemente los procesos estén orientados hacia la judicialización".

Te puede interesar:

Presentan en Topolobampo el proyecto Red Ferroviaria Transnacional

Jorge Alcocer y Lopez-Gatell dejan plantados a gobernadores del PAN

Clima hoy 20 de julio: Se prevé lluvias intensas esta noche en México