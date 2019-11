Javier Sicilia envía carta a Julián LeBarón y hace llamado al pueblo mexicano

México.- El poeta Javier Sicilia escribió una emotiva carta al activista Julián LeBarón, en la cual se solidariza por la masacre a la familia LeBarón ocurrida el pasado lunes en los límites de Sonora y Chihuahua.

En la misiva, el fundador de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad expresa su dolor y lamenta la pérdida del activista LeBarón, quien tiempo atrás formó parte del movimiento.

La dimensión del crimen -otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país- hace fracasar el lenguaje. Frente a ello no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso", escribe.

El poeta, cuyo hijo Juan Franciso fue secuestrado y asesinado por un grupo delictivo el año de 2011, recordó cómo el activista lo buscó en aquel entonces para solidarizarse con él y apoyar el incipiente movimiento luego de dos miembros de su familia fueran asesinados en 2009.

Tras su último libro, "Vestigios", Sicilia se sumió en el silencio por el asesinato de su hijo. Foto: Cuartoscuro

En ese entonces, Julián querido, pensábamos que podíamos detener el horror. No fue así: el poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, cotinúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está enquistada en el Estado como un repugnante lodo.

A esa pérdida se añade otra nueva, con al menos nueve miembros de la familia LeBarón, entre ellos tres mujeres y seis niños, brutalmente asesinados el pasado 4 de noviembre en una zona despoblada del municipio sonorense de Bavispe, cerca del rancho Las Moras.

Ante esto, tras expresar su hartazgo -compartido por todos los mexicanos- Sicilia hizo un llamado a la sociedad mexicana y la familia LeBarón a unirse y exigir justicia por la terrible violencia que ha tomado y continúa tomando tantas vidas día con día en México, además de señalar la política seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador como una "traición".

"La espantosa masacre que la comunidad de los LeBarón acaba de sufrir, me hace preguntarme, ¿si no es tiempo de que el pueblo de México –del que tanto habla ahora el actual Presidente—vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz, por la que tú y tantos otros hemos luchado sin descanso, una política con la que Andrés Manuel se comprometió, que a lo largo de un año de mandato traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg?...", añade.

"Lo que sí sé es que en este abrazo y mis preguntas, te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma, compañero", finaliza Sicilia, con el célebre endecasílabo de la "Elegía" de Miguel Hernández.