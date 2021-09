Jirafa bebé del zoológico de Morelia busca un nombre muy especial, ¿tú cómo le pondrías?

Morelia, Michoacán.- El zoológico de Morelia, Michoacán, cuenta con nuevo integrante bebé y será a través de la votación en las redes sociales que pueda tener un nombre.

A través de su cuenta de Facebook, el Zoológico de Morelia solicitó la ayuda para elegir el nuevo nombre de la pequeña jirafa, recién llegada al mundo.

Son seis opciones que podrán ser elegidas a votación: Fley, Rafita, Atachi, Irepan, Jedrey y Yapee, son los nombres a elegir que se cuentan disponibles para los usuarios de la red social y los seguidores del Zoológico de Morelia.

El voto se realiza a través de las reacciones me gusta, me encanta, me divierte, me sorprende, me entristece y me enoja.

Hasta el momento, el nombre de “Rafita” es el que lleva la ventaja con un total de 2.6 mil me encanta en la publicación de Facebook del Zoo de Morelia, seguido de Atachi con 1.4 mil me divierte.

Lee más: CJNG ataca poblado de Pinolapa en Michoacán; hay 2 muertos

Las votaciones se encuentran disponibles en la página oficial de Facebook Zoológico de Morelia.