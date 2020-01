José, influenciado por su entorno familiar y social

Ciudad de México. «No se puede explicar de otra manera, porque un niño, por más que pueda ser violento, 11 años, y saber manejar un arma, eso te habla que por supuesto fue capacitado. Eso no es nada más de ver o de un tutorial de YouTube», afirmó en entrevista para EL DEBATE Érick Salazar Flores, académico y maestro de sicología social de la Facultad de Sicología de la UNAM en entrevista para EL DEBATE.

Tras los hechos violentos ocurridos el pasado 10 de enero en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, en los que José Ángel, de 11 años de edad, le disparara de muerte a su maestra, hiriera a seis más y luego se quitara la vida de un disparo, la sicología explica que, más que la influencia de los videojuegos violentos, en este caso en particular, el entorno familiar pudo haber sido el gran detonante para lo que hizo el menor.

Conocimiento de armas

«Tiene acceso a las armas, necesariamente alguien lo capacitó para usarlas. Sabemos que eran armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de Seguridad Nacional y bueno utilizan seguros, etcétera. No nada más la tomó y disparó, tiene que haber una capacitación para usarlo, incluso la fuerza que tiene la propia arma en un niño de 11 años», destacó el experto.

Salazar Flores dijo a EL DEBATE que este es un caso que debe analizarse por el entorno familiar, pues se habla de que el niño perdió a su madre. Luego de que el padre lo abandona, lo deja con su abuela, para luego irse con otra familia que al parecer ya tenía.

«Ahí podríamos decir que una de las principales causas en este caso en particular es el entorno familiar. Por supuesto eso tiene que ver también con que hay un entorno macrosocial donde hay mucha violencia, no es casualidad que sea en Torreón, lugar permeado por el narcotráfico», destacó el sicólogo.

Señaló que pocos han mencionado la responsabilidad que tiene el padre de José Ángel en esta tragedia, porque se ha mencionado la influencia de los video juegos o incluso de una patología en el menor, pero el momento del abandono es una situación muy fuerte, por lo que dijo que hay que tratar de ponerse en el lugar del menor.

«La verdad, es que el niño estaba completamente perdiendo toda su estructura anímica, se estaba desconfigurando como persona, podríamos decir. Imagínese, se muere su mamá, en el primer momento los niños naturalmente tienden a culparse, incluso en casos que no tienen nada que ver con ellos, su mamá quizá murió por causas ajenas a él, pero el niño se culpa, tiene muchos sentimientos de angustia y también le genera desvalía», afirmó.

Aunado al abandono del padre, quien fue detenido en el año 2016 por la DEA y liberado el 28 de octubre de 2019. Fue deportado hace dos meses a México.

Contexto

Salazar destacó que, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, José Ángel, de 11 años, al parecer no tenía problemas de aprendizaje, no había tampoco problemas económicos en su hogar, pero había llamado la atención que el niño supiera utilizar armas.

«Porque decimos: sí, la disponibilidad de las armas. Cierto, pueden estar ahí, ¿pero un niño de 11 años cómo puede manejar dos armas y tener esa habilidad para poder hacer esto?», reiteró.

La reacción del menor, dice el sicólogo, se puede también explicar por la naturalización de la violencia, pues se ve como algo normal y se pasa por alto lo que con claridad es violencia. Por ello es que el académico señala que la responsabilidad recae prácticamente de manera total en la familia, en los padres de familia.

«En este caso lo principal, la familia, porque el niño aún no desarrolla su capacidad de juicio moral, que es muy importante. Podemos juzgar a un adulto de un crimen porque tiene juicio moral para hacerlo y decide hacer un acto antisocial; el niño no, no está desarrollado ese juicio moral y, por lo tanto, únicamente reproduce lo que está viendo en su entorno inmediato».

Agregó que en este caso se puede ver que estaba absolutamente permeado por el narcotráfico, por esa forma que utiliza el narco, y esa descomposición social e incluso moral y ética que se le estaba inculcando al niño.

Y es que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que los padres del menor fueron identificados como José Ángel N. y Yazmine N., esta última está muerta, presuntamente habría sido degollada, y su padre estuvo preso por narcotráfico en los Estados Unidos.

Además, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que se detectaron en las cuentas del abuelo de José Ángel transacciones irregulares con flujos mayores a 100 millones de pesos en efectivo que podrían implicar lavado de dinero y fraude, así como cuentas a su nombre en Estados Unidos. Asimismo, se detectó la compra de al menos seis camionetas de lujo en un lapso de dos años. Otro familiar investigado es la abuela, Rebeca N.

Investigación

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que las cuentas de los abuelos y el padre del niño serán bloqueadas por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Violencia

El niño José Ángel mató a una maestra y se suicidó con un arma de fuego, además de herir a seis personas. El caso sacó a flote un entorno familiar del menor de homicidios, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.

El perfil

Nombre: Érik Salazar Flores.

Trayectoria: Licenciado en Sicología por la Facultad de Sicología, dentro de dicha institución se especializó en Sicología Social, realizando su tesis sobre la globalización económica. Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, donde reafirma su conocimiento de los fenómenos colectivos que enmarcan la sicología, labor indispensable para el estudio de la sicología social.