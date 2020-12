Joven cuenta en redes sociales cómo intentaron secuestrar a su novia en la ciudad de León

León, Guanajuato. - Bajo el uso de las redes sociales, un joven aprovechó el internet para reportar que unos sujetos intentarón secuestrar a su novia mientras estaban juntos, de acuerdo al post del usuario en redes señaló que mientras estaban sentados en la banqueta hombres armados intentaron llevarse a su pareja.

Fue las a través de las plataformas digitales que señaló que fue la noche de este jueves en la colonia Bugambilias en León, Guanajuato; se encontraban sentados mientras unos hombres arribaron al sitio en donde se localizaban y trataron de llevarse a la joven.

Mediante un video que se está difundiendo en el internet se puede observar cuando una joven y su pareja se encontraban en la banqueta platicando y al mismo tiempo llega un carro versa Negro o Azul oscuro, en el cual viajaban cuatro hombres; el hecho se reporta cerca de las 10 de la noche.

El automóvil se estacionó enfrente a la pareja, el copiloto bajó del auto, era un hombre robusto y de aproximadamente 30 años y traía una pistola, mientras que del asiento trasero bajo otro hombre de complexión delgada y con un picahielo. La jovencita se levantó e intentó correr por delante del carro, pero uno de los sujetos la alcanzó y sostuvo de la chamarra.

“La sujeta del suéter, pero mi novia rápidamente se quitó la chamarra y corrió hacia el otro lado de la acera, yo reaccione un poco más lento al ver que el wey que venía en el asiento de atrás baja y me intenta picar con un picahielos, corro hacia el lado contrario”, mencionó el joven en su cuenta de Facebook.

Aunque la situación solo quedó en susto y con la publicación de lo sucedido tratan de alertar a la población para que las personas tengan más cuidado y se encuentren alertas, además de hacer un llamado a las autoridades.

“Cuídense mucho chavos. Cuiden a sus hermanas, novias, familia y amigos. Yo por poco pierdo a mi novia hoy. No me lo hubiera perdonado en toda la vida. No saben la impotencia que se siente el no poder hacer nada”, finalizó.

Buscan a cinco Irapuatenses desaparecidos

A través de redes sociales han compartido información y solicitan ayuda para localizar a cinco jóvenes, dos mujeres y tres hombres que desaparecieron desde el día martes en el municipio de Irapuato, Guanajuato; sus familiares no tienen información de ellos desde la última vez que se les vió por lo que solicitan apoyo para dar con su paradero.

De acuerdo al internet, señalan que las dos chicas son primas y una de ellas es menor de edad; el día de los hechos, una de ellas pasó a casa de la otra en compañía de los tres jóvenes, para más tarde dejar de tener contacto con sus familias, por lo que sus seres queridos se encuentran preocupados por su bienestar.

Post del joven que cuenta la agresión que vivió su novia y él presenció

La última vez que los vieron el día martes fue en el Barrio de Santa Ana, dentro del municipio de Irapuato. Cuatro de los desaparecidos oscilan entre los 20 y 25 años, mientras que la quinta quien se reporta como menor de edad cuanta con tan solo 14 años de edad.

Los familiares de la menor Karely Mendoza fueron quienes interpusieron la denuncia por la desaparición de su hija ante el Ministerio Público, por su parte Alerta Amber ya compartió la publicación con su fotografía. Solicitan que cualquier información relacionada con el paradero de los jóvenes desaparecidos, favor de comunicarse a los teléfonos 800-368-6242 o al 911.