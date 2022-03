Joven leonés, Alan Lino destaca por su talento en el Festival 'De la Calle' 2022

León, Guanajuato.- El Festival 'De La Calle', vuelve este 2022 a los barrios más emblemáticos de León , Guanajuato con la idea de crear un tejido social más sano, que ofrece a chicos y grandes el contacto de cerca con el arte , la música y la cultura , así como la exposición de obras y artistas locales, "que no reciben algún beneficio económico", así lo menciona Jonathan Devars, Presidente de la Asociación "El arte toca tu puerta", responsables del evento artístico.

Con esta idea inició el Festival 'De La calle' en 2014, de una organización cultural que busca disminuir los índices de violencia y delincuencia en la sociedad a través de la oportunidad abierta de llevar a cabo arte y cultura a las colonias más tradicionales de la ciudad.

En esta ocasión la exposición fotográfica que se destaca en las diferentes colonias a lo largo del festival, tiene un autor, el nombre del retratista es Alan Lino , originario de León , Guanajuato , es Comunicólogo de profesión y se ha dedicado a trabajar creando material audiovisual , a él le gusta contar historias a través de la lente, ha destacado a nivel nacional e internacional, al participar como fotógrafo y post productor en cortometrajes de cine universitario.

En el 2014 participó en el Concurso Nacional de Transparencia en Corto Guanajuato , como director y editor de fotografía. También colaboró editando video y audio para un cortometraje que concurso en la Universidad de Nueva York el mismo año. Posteriormente volvió a participar en el mismo ámbito para la Universidad de Arizona.

Uno de los logros que más lo emociona es haber llegado con su trabajo al Festival de Cannes , Alan Lino fue participante con el documental "Bajo las brasas".

Participó con sus propias películas en el Festival Internacional de Cine de León , y Festival Internacional de Cine de Guanajuato fue parte de la selección oficial en el Sundance Film Festival, Short Film of Cannes entre otros.

En 2015 concurso para el INAEBA , con el documental "Coleccionista de letras" , trabajo que le valió el primer lugar. El joven leonés no tiene un estilo en particular al crear sus obras de cine, a él le gusta experimentar, ha trabajado con los géneros: documental, ficción, y fashión. En esta última categoría, presentó su último trabajo hasta ahora que se título: Ex Per Entia Fashion Film, un documental de Alan Lino.

Al ser egresado de la Universidad DeLaSalle Bajío , también tuvo la oportunidad de que sus documentales participarán en una gira escolar por miembros del sistema Lasallista en EUA.

El leonés gusta de compartir sus conocimientos con los demás y también recibir de la misma forma ideas e información nueva, que abonen a su quehacer cotidiano, por ello es instructor de taller de cine universitario, e imparte las materias de audio y video.

Alan Lino expresa que gusta de guiar a sus alumnos en sus actividades escolares compartiendo con ellos sus herramientas y habilidades en el cine. Además de compartir tiempo con generaciones nuevas, hoy es parte del Festival 'De la calle', con su exposición fotográfica que será expuesta en las diferentes colonias de León hasta que termine el festival el dos de abril.

La siguiente fotografía forma parte de la exposición del Festival 'De La Calle' 2022:



Cortesía IG: @Alanlino93

