Joven madre denuncia en redes los golpes de su esposo y se vuelve viral

Decidida a terminar con la violencia que vivía por parte de su hoy expareja y padre de su bebé, una joven alzó la voz y denunció a través de las redes sociales el maltrato que recibía de parte de quién creyó iba a hacer la persona con la cual ella envejecería, sin embargo esto no fue así y expuso su cara golpeada, producto de la violencia intrafamiliar que sufría a lado de su esposo.

Con lágrimas en sus ojos, la joven exponía su caso a través de un video en vivo por Facebook luego de haber sido golpeada, sus golpes eran visibles ya que se le puede ver sus labios hinchados llenos de sangre. Al fondo se podía escuchar un bebé, quien no paraba de llorar.

La joven madre pedía que se compartiera su denuncia, señalando que muchas mujeres de México se callaban solo por tener una familia o por miedo, motivos que fueron los de ella, sin embargo se dijo decidida en ya no soportar más maltratos, reiterando en muchas ocasiones que no iba a descansar hasta que su esposo pagara por lo que le hacía.

“Me voy a asegurar de que la persona que me hizo esto se vaya a la cárcel el día de hoy y se pudra en la cárcel. Ya no voy a aguantar esto, yo di muchas oportunidades porque siempre quise una familia”, dijo llorando la joven, quien también con su denuncia espera concientizar a las demás mujeres que están pasando por lo mismo a no quedarse calladas y denuncien.

En tanto los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de estos apoyaban a la joven y la describieron como una persona valiente.

“Ya diste el primer paso, tu familia es tu bebé, ánimo”, fue un comentario de aliento que hizo un usuario y muchos más que aplaudían su valentía en denunciar a su esposo y parar la violencia que vivía en su hogar.

Puedes ver el video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/groups/2659102357438812/permalink/3322143951134646/?chained_wp=0