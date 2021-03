Joven que irrumpió en la mañanera de AMLO estuvo en prisión, ya fue identificado

Durango.- El joven de 31 años de edad que irrumpió en la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue identificado por la Fiscal General de Durango, la cual mencionó que el joven había sido ingresado a prisión en 2017 por posesión de drogas.

Ruth Medina Alemán, Fiscal General de Durango, informó que, tras una revisión en la base de datos y fotografías se pudo ubicar que el 20 de noviembre del 2017 el joven, identificado como José Luis, fue detenido junto con su primo y vecino por delitos contra la salud.

José Luis cumplió todo su proceso de manera normal al ser detenido, el cual consistía en dos años de prisión, terminando su condena el pasado 22 de noviembre del 2019, la fiscal mencionó que por el caso la Secretaría de Seguridad Pública no recibió ninguna queja por este caso.

Tras irrumpir en la mañanera la fiscal de Durango no ha recibido ninguna orden de la instancia federal en contra del joven.

Jose Luis originario de Durango de 31 años de edad burló la seguridad de Palacio Nacional para acercarse al Presidente de México, ya que esta desesperado, de acuerdo a su testimonio, hace dos años le sembraron droga y cumplió una pena en prisión, ahora que salió no ha podido rehacer su vida.

Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de Presidencia, dio a conocer en conferencia de prensa que José Luis estaba muy desesperado "le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años."

Estuvo ahí - en la cárcel- no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y él a salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante.