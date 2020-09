Joven universitaria es asesinada a balazos afuera de su casa en Sonora

Sonora.- La universitaria Rosalía Yazmín "N" fue asesinada con al menos nueve disparos de arma de fuego este lunes afuera de su domicilio en Empalme, Municipio ubicado en la región sur de Sonora.

Al estar instalando su puesto de tacos en la Colonia Bahía del Sol, dos sujetos le dispararon en el tórax, espalda y cabeza, y posteriormente huyeron, se reportó en el informe policiaco preliminar.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon) donde estudiaba Administración lamentó el homicidio doloso

Lamentamos la pérdida de nuestra estudiante Rosalía Yazmín Duarte Canevett, nos sumamos a la pena que embarga a la familia", publicó la institución de educación superior.

Apenas el pasado 16 de agosto, la víctima, de 24 años de edad, reportó en sus redes sociales que un sujeto la golpeó mientras le robaba sus pertenencias en el Bulevar 16 de septiembre

"Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió", narró en su perfil de Facebook.

"Gracias a Dios me dio las fuerzas para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano, lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver el rostro, pero si ven a un hombre de 29 a 35 años, piel morena, estatura de 1.70 a 1.80 y te hace creer que su moto está descompuesta, esa es su técnica".

