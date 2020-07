Juanita, una madre indígena y la búsqueda de su hijo Dylan que fue secuestrado en Chiapas

San Cristóbal de las Casas.- Una madre indígena busca desde hace 27 días a su hijo de dos años, Dylan Esau Gómez Pérez, quien fue presuntamente secuestrado el 30 de junio en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

La madre, Juanita Pérez, vendedora de frutas y verduras, llevaba todos los días a Dylan, cuya hermana esperaba al final de la jornada en los alrededores del mercado, relató Agustina Pale Álvarez, quien atiende un puesto de legumbres en el mercado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

"Nunca pensé que desaparecería, siempre estaban ahí sentados jugando, el taquero les regalaba una tortilla, compartíamos lo que comíamos, nunca vi que tuvieran algún problema, ella abre su puesto a las 08:00 horas (13:00 GMT)", dijo Agustina.

El día que desapareció, Dylan caminó la ruta de siempre siguiendo a su hermana, pasó por los puestos de pollo, dobló a la derecha por el pasillo de los merenderos y mariscos, como confirma una cámara de seguridad en manos de la Fiscalía del estado de Chiapas.

Juanita busca a su hijo que fue robado en un mercado de San Cristóbal de las Casas / Foto: CUARTOSCURO

La vendedora de pescado describió a Dylan como un niño reservado. "No nos percatamos que estaba en peligro, y menos que unos niños se lo llevaran, estamos consternadas" comentó.

Juanita Pérez, vendedora de legumbres, se declara consternada porque en el mercado "nunca había pasado algo así; nos ayudamos entre todas, ojalá que se toquen el corazón y le regresen al niño sano y a salvo. Hemos visto al paso de los años muchos niños pidiendo trabajo, otros pidiendo comida, y otros una moneda"

A casi un mes de la desaparición de Dylan, su madre visitó hace pocos días la capital mexicana para tocar las puertas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para solicitar apoyo en la localización de su hijo.

Acompañada de su familia más cercana, la madre ha establecido un campamento en el pasillo del palacio de justicia en espera de tener respuesta.

Con apoyo de locatarios y su familia, pudo acudir al Palacio Nacional para solicitar apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador / Foto: CUARTOSCURO

"Tengo fe que las autoridades den con el paradero de mi hijo, dicen que ya hay avances pero no me dan más detalles, confío y me dan fuerza para seguir insistiendo en la búsqueda de mi gordo Dylan" dijo Juanita.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía de Chiapas desmanteló el pasado 20 de julio una red de trata de personas, capturó a tres mujeres y rescató 23 niños, de los que al día de hoy no se ha informado de su situación.

La sustracción de Dylan Gómez ha revelado la existencia de un grave problema, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos menores y la forma en que estarían operando en la región redes criminales dedicadas a la trata de personas.

Chiapas es el estado mexicano con mayor población infantil del país y cuatro de cada 10 habitantes es menor de 18 años; de ellos el 30 % son indígenas, el 85 % vive en pobreza, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.

La Fiscalía de Chiapas informó que en lo que va del año han desaparecido en el estado 160 menores de edad, de los cuales solo 27 fueron encontrados.

En 2019 se registraron 183 desapariciones lo que significa que el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos casi se ha duplicado respecto al año anterior; además el 88 % de los casos involucra a niñas y adolescentes mujeres.

La Fiscalía de Chiapa ha ofrecido una recompensa de 600.000 pesos (unos 26.800 dólares) a quien proporcione información para la localización de una mujer señalada de participar en la desaparición de Dylan.

Recompensas por información de Dylan y de Ofelia, la presunta criminal relacionada con su secuestro / Foto: Fiscalía

Además, la Fiscalía también ofrece una segunda recompensa de 300.000 pesos (13.400 dólares) a la persona que ofrezca información orientada a encontrar a Dylan.

También puedes leer:

El martirio de Juana desde que desapareció su hijo Dylan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

AMLO asegura que avanza investigación de Dylan el niño secuestrado en Chiapas

Fiscalía de Chiapas ofrece recompensa de 300 mil pesos por información en el robo de Dylan