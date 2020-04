Juez suspende aislamiento obligatorio a 400 personas en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Alrededor de 400 ciudadanos pueden transitar libremente, de manera provisional, por las calles del estado de Michoacán, pese al decreto de aislamiento obligatorio que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha ordenado para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

El derecho a la libertad de tránsito ha sido respaldado por el juez Armando Díaz López, titular del juzgado Séptimo de Distrito de Morelia, al cual se le hicieron llegar dos juicios de amparo, uno promovido por el abogado Ignacio Mendoza Jiménez y otro por docentes de la Universidad Michoacana.

Los dos amparos fueron interpuestos a raíz de que el pasado 20 de abril se publicó el decreto de confinamiento obligatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.

Sin embargo, Díaz López aclara que que la medida cautelar concedida a los quejosos únicamente estará vigente hasta que resuelva una suspensión definitiva en contra del decreto implementado por el gobernador.

El juez explicó que el implementar un aislamiento obligatorio no es una competencia que tenga el gobierno estatal, en este caso Silvano Aureoles Conejo, y que es en el artículo 29 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en donde se estipula que esta orden únicamente pueden ser emitida por el presidente de la República ( hoy Andrés Manuel López Obrador), con previa aprobación del Congreso de la Unión, o en segunda isntacia por la Comisión Permanente.

Se lee en el amparo 318/2020 con fecha del pasado 21 de abril, el cual corresponde al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, quien cuenta con el antecedente de aberle regresado su libertad al doctor José Manuel Mireles Valverde.

La anterior resolución es similar a la que el juzgado Séptimo de Distrito de Morelia aplicara en torno al amparo promovido por cerca de 400 abogados y catedráticos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Sobre estos amparos, Silvano Aureoles Conejo ya ha emitido su postura a través de un video publicado en sus redes sociales, en el cual se le escucha decir:

"Hay quienes ven en esta medida una fectación a su modo de vida y en algunos casos han decidido presentar recursos de amparo ante los tribunales. Debo de decirques que respeto su desición, están en su derecho, desde luego no podría ser de otra manera. Los respeto aún cuando se trata, por la dificil situación que atravesamos, de un acto muy egoísta... Lamento mucho que no comprendan que no es momento del 'yo', sino el momento de 'nosotros'; que no es momento de egoísmos, sino de la solidaridad y la corresponsabilidad más profunda”