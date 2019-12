Julián LeBarón rechaza reunión con familiares de detenidos por masacre

Chihuahua.- Tras la detención de tres personas presuntamente implicadas en la masacre a la familia LeBarón ocurrida el 4 de noviembre, el activista Julián LeBarón rechazó reunirse con familiares de los acusados.

El pasado 4 de diciembre, Estefanía "H", hija y sobrina de dos de los detenidos, entre los que figura Mario "H", presunto jefe de plaza de La Línea, célula del Cártel de Juárez, había declarado que mantendría una reunión con miembros de la familia LeBarón con el fin de presentar pruebas para acreditar su inocencia.

Estamos muy seguros de que ellos no fueron. Tenemos pruebas de que ellos estaban en otro lugar", dijo en entrevista a Radio Fórmula.

Al respecto, el activista Julián LeBarón aclaró en otra entrevista para el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula que no se reunirá con ellos, pues a su familia no le compete determinar si los presuntos implicados son inocentes o no.

Yo no soy investigador. ¿Yo para qué quiero esas pruebas? Que se las presente a las autoridades (...) Ni modo que uno tenga el poder para decir si alguien es culpable o inocente", dijo.

Nueve miembros de la familia LeBarón, entre ellos seis menores de edad, murieron a manos de hombres armados aquel 4 de noviembre. Foto: AFP

"No tenemos ninguna reunión pactada. Le recibí la llamada y le dije que, en caso de que la investigación no sea transparente, queremos que se hagan las cosas bien (...) Toda la familia estamos en la posición de que le vamos a dar el beneficio de la duda a la autoridad. Lo que nos queda claro es que son varios los que participaron y es gente de esta comunidad", añadió.

El pasado 2 diciembre, miembros de la familia LeBarón se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras lo cual aseguró sentirse contento por los avances en las investigaciones.

Estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo, estamos contentos pero no podemos expresar (lo que nos informaron), está peligroso para nosotros mismos", declaró.

Asismismo, el activista adelantó que se tiene programada una segunda reunión con el mandatario, la cual se llevará a cabo el próximo 2 o 3 de enero posiblemente en Bavispe, Sonora.