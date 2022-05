Julio Menchaca, ausente en el tercer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Julio Menchaca, candidato hidalguense de la alianza Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza no asistió al tercer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) que se llevó al cabo en el auditorio de Plaza Explanada de Pachuca.

El tercer y último debate se realizó a las 19 horas, mientras que el candidato firmó el 'Pacto Migrante' en un evento programado a las 17:30 horas y terminó después de las 20 horas, lo cual no tenía planeado acudir al encuentro político.

Fue a través de redes sociales que emitió un comunicado donde anunció que no asistiría al tercer debate organizado por el IEEH, debido a que no existen condiciones de diálogo entre los contrincantes y que un evento así no es un ejercicio de lectura.

“No hay una auténtica exposición de propuestas fundamentadas en las necesidades reales del pueblo, he asistido a debates organizados por universidades y organismos empresariales, los cuales me parecieron sustanciosos y enriquecedores” subrayó el candidato.

Destacó en el comunicado, que el movimiento del país que encabeza siempre ha antepuesto el diálogo con la gente por encima de cualquier cosa y que fueron enseñados a que todo se construye desde abajo y que con el pueblo todo.

En evento organizado para asociaciones animalistas resaltó que el no asistir al debate no quiere decir que no le interesa, más bien prefiere continuar con su agenda de diálogo directo con la ciudadanía y que respeta la organización del Instituto electoral.

Carolina Viggiano, candidata de coalición PRI, PAN y PRD reprochó a Menchaca la falta de compromiso al no asistir al último debate y enlistó en su primera participación las ocasiones en las que el aspirante no ha estado presente.

Mientras el desarrollo del debate hidalguense, Menchaca presentó en el 'Encuentro de la Causa Migrante', el programa “Las y los migrantes amigos” en el que ofrecerá a la ciudadanía que está en el extranjero la oportunidad de estudiar licenciaturas en línea, ya que son más de 400 mil hidalguenses los que están en Estados Unidos.