Justicia para mujeres es obstruida por estereotipos de género en México.

Todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas tiene su base en la discriminación por género expresada en los tratos diferentes que se dan tanto a hombres como a mujeres, incluyendo en ellos los estereotipos, según mencionan la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres en nuestro país.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la mesa redonda Estereotipos de Género y Administración de Justicia, Leticia Bonifaz, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, profundizó sobre los estándares internacionales sobre los estereotipos de género y los retos en el acceso de justicia de las mujeres.

La especialista señaló que los prejuicios y estereotipos de género se cuelan en los propios operadores jurídicos, porque son cuestiones enraizadas en la sociedad, pero que afectan el acceso a la justicia para las mujeres violentadas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos siete delitos en México, en perjuicio de las mujeres, han incrementado durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el de Enrique Peña Nieto.

Se afecta la ejecución de justicia

Los estereotipos son formas en que la sociedad representa de manera simbólica lo que las mujeres y hombres deberían sentir y hacer. Estos terminan justificando la discriminación hacia las mujeres, y se refuerzan y viven en la cotidianidad, en las prácticas institucionales, pero también en el ámbito jurídico a través de la creación y la aplicación de las leyes, por lo que es conveniente reconocerlos, puntualizarlos y erradicarlos para acercar cada vez más a las mujeres a la justicia social, señaló en su charla Leticia Bonifaz.

Pese a todos los esfuerzos que se han realizado a nivel internacional para reducir la violencia contra las mujeres, aún falta trabajo por hacer. La especialista en género y derechos humanos declaró que muchas de las costumbres de trato y estereotipos están enraizadas de manera tan profunda en la sociedad, que influyen en la aplicación de justicia hacia las mujeres. También hay estereotipos que se aplican a los hombres, pero aquellos que se aplican a las mujeres están casi siempre destinados a denigrar de manera fragante sus derechos y garantías individuales, toda vez que generan prejuicios hacia ellas que permean a las mismas leyes y a los sujetos que las interpretan y ejecutan, explicó Leticia.

Por ejemplo, cuando las mujeres en México adquirieron por fin el derecho al voto en el año 1953, si bien ya era muy tarde respecto a otros países en América Latina, esto no ocurrió porque las mujeres no pudieran votar antes, sino que la interpretación que se hacía de la ley era literal, solo los “ciudadanos” podían votar, pues aunque se dijera ciudadanos, se excluía a las mujeres, porque se interpretaba que podían votar solo los hombres. Era, entonces, un tema de interpretación: “si se hubiera querido interpretar que en ciudadanos estábamos incluidas los hombres y mujeres , entonces la cosa hubiera sido distinta”, señaló Bonifaz.

Al respecto, recalcó que este caso es típico de un problema con el uso del lenguaje, que también se da en otros ámbitos. De forma similar, la interpretación de los hechos en los tribunales afecta a la generación de justicia para las mujeres y al pleno goce de sus derechos constitucionales, refirió Leticia, añadiendo que, no obstante, a nivel de tribunales internacionales cada vez es más difícil ver actuaciones de justicia basadas en estereotipos de género, muchas acciones jurídicas siguen siendo frecuentes en el fuero común por la falta de capacitación y sensibilización de los ejecutores de la justicia.

Profundizando en el tema, Bonifaz comentó que los estereotipos determinados desde las leyes en sí mismas han sido un problema histórico que, por fortuna, se han ido desmontando poco a poco, y la mayoría de las legislaciones en Latinoamérica, incluyendo México, lo han hecho. Sin embargo, a pesar de que en las leyes los estereotipos han sido borrados, en tribunales estos se vuelven a colocar mediante la interpretación tanto por jueces como por magistrados, como ya se ejemplificó antes, por lo tanto, ahora, desde el ámbito internacional interesa vigilar cómo las sentencias hechas hacia las mujeres son ejecutadas, ya que muchas veces están impregnadas de prejuicios por los operadores jurídicos, sean estos hombres como mujeres.

Mujeres en el poder

Si bien, la presencia de mujeres en los tribunales, sobre todo a nivel internacional, ha beneficiado a muchas mujeres, esta presencia no siempre garantiza la llegada de la justicia a sus congéneres, “puede haber juezas o jueces que ya tienen la claridad total, no solo de que deben de juzgar con perspectiva de género, que deben identificar estos prejuicios, que aunque no están conscientes de ellos, se pueden ver reflejados en algunas sentencias, pero hay casos en los que esto no es posible”, señaló la experta. Por tanto, es necesario seguir combatiendo esos estereotipos, que cada vez son menos frecuentes en los tribunales internaciones y en las resoluciones de la Suprema Corte, pero siguen vigentes en los juzgados comunes, donde no todos tienen formación de género.

Los estereotipos siguen presentes entre los jueces del orden común y en las primeras instancias, sobre todo en los ámbitos familiares, donde la también abogada Leticia Bonifaz insistió que se sigue recurriendo a los estereotipos para ejecutar una sentencia.

Por ejemplo, citó los prejuicios de la buena madre o el hecho de que se recurre en el ámbito penal a culpar a la víctima en función de los estereotipos, considerando factores como la vestimenta que llevaba al ser agredida, el hecho de salir sola en la noche o el haber aceptado una invitación.

Todas esas ya no están implícitas en las leyes, sino solo en la mente de los fiscales o de los jueces, obstruyendo así el acceso de justicia a las mujeres, “porque, de entrada, los prejuicios hacia la mujer ya están generando que, en el proceso de juzgar, vaya cargándose hacia un lado y quitándose responsabilidad, muchas veces, hacia el agresor y poniendo culpabilidad en las víctimas”, lamentó la legista.

Casos en particular

Para la experta en derechos humanos de las mujeres, es necesario hacer una revisión completa de las acciones en todos los pasos de la administración de justicia, y ya no solo a nivel Legislativo, sino también en todos los procesos a nivel judicial, separándolos por materias, y que se vigile en todos los ámbitos del derecho, tanto en el familiar, administrativo, civil, mercantil, para luego empezar a cruzar todas las interseccionalidades, tomando en cuenta, además, todos los contextos en los que viven las mujeres, ya que no son los mismos prejuicios dirigidos hacia las mujeres indígenas, las migrantes, las niñas y adultas mayores, dijo, por mencionar algunos ejemplos.

De acuerdo con Leticia, se podría pensar que se ha avanzado mucho cuando vemos las acciones en el día a día en muchas instancias, en especial si se analiza la aplicación de los parámetros internacionales, y sí vemos los cambios legislativos, sin embargo, “en la medida en que vayamos aterrizando más hacia los casos concretos, todavía vamos a ver cómo se cuelan en muchas ocasiones estos estereotipos en los propios operadores jurídicos”, porque son cuestiones que tienen enraizadas en su interior, y muy a fondo, explicó Leticia, quien considera que, además de vigilar, es necesario sensibilizar y educar en cuestiones de género a los actores de justicia para las mujeres, de manera que sean castigados correctamente los delitos cometidos hacia ellas y se les garanticen de mejor manera sus derechos humanos.