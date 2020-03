Kueski Pay, la manera práctica de pagar, sin usar tu tarjeta de crédito

¿Deseas comprar a crédito, pero no tienes tarjeta de crédito o no deseas usarla? No te preocupes, ahora con Kueski Pay podrás hacerlo. Este método, es 100% digital, sólo eliges el comercio o el tipo de compra que quieras hacer en línea, el número de meses a pagar y listo.

Presentación oficial

Este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de Kueski Pay, en el Hotel Camino Real Polanco de la ciudad de México.

“Estamos contentos de llevar a cabo esta presentación de manera oficial. Se trata de un método de pago que facilita la compra por Internet para aquellos usuarios que no tienen plástico bancario, lo olvidaron; o simplemente no desean usarlo; se trata del primer producto en su tipo en nuestro país y que cuenta hasta el momento con 2.9 millones de usuarios”, presumió Adalberto Flores, CEO de Kueski Pay.

El directivo destacó que lo requerido para ser usuario de este ecosistema, es tener una cuenta bancaria a nombre del usuario, contar con 18 años de edad, ser de nacionalidad mexicana y contar con un número de celular en México; se destacó, además, que las compras mediante este esquema son seguras y efectivas, y destacando que el monto máximo es de 18 mil pesos.

Adalberto Flores, CEO de Kueski Pay.

A través de una proyección se resaltaron los pasos a seguir para usar Kueski Pay:

Ingresas a tu tienda elegida afiliada Haces tu solicitud y añades el número de meses que te conviene pagar y ya tienes tu compra

¿De cuáles son los intereses a cobrar?, Flores enfatizó que éstos, se calcularán con base en el puntaje crediticio, “es decir, a mayor puntaje, mayor tasa de interés y tus límites de crédito se ajustarán en función de los datos otorgados”.

En tanto que, el límite de crédito autorizado, será hasta por 16 mil 500 pesos. De igual forma, el financiamiento Kueski Pay se podrá pagar en cualquier tienda Oxxo, mediante transferencia bancaria, y en Bancomer a través de ventanilla o practicaja.

Presentación de Kieski Pay

Promocionan el mes Kueski Pay

El equipo de este proyecto, no dejó pasar la oportunidad para hacer un llamado, a través de los medios de comunicación y clientes presentes, a comprar con 0% de intereses durante el mes de marzo, en todos los comercios afiliados.

Empresas Kueski Pay

De entre los negocios que ya están en este ecosistema se pueden nombrar a Viva Aerobús, Sellfone, Mister llantas.com, LUB Shop, Reina Díaz, Xoppal.com, Gaia, Ben&Frank , Alameda e Inova, entre otros.