“Comprar al momento y pagar después, sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito”, esta podría ser la frase que engloba a Kueski Pay, el método de pago en línea con un año de existencia en México y con 2.9 millones de préstamos depositados.

Kueski pay, una nueva opción de comprar en línea sin tarjeta

En entrevista con Debate, Arturo Hernández Martínez, director de producto de la compañía, asegura que este esquema de financiamiento trata de acercar a los consumidores mexicanos a un método hasta entonces practicado sólo por quien ostenta una tarjeta bancaria. Eso sí, basta con tener una cuenta bancaria para acceder a esta metología.

“Nuestro producto, es un método de pago, donde no necesitas tarjeta de crédito para hacer una compra. Hasta el momento, hemos firmado y hecho negocio con un poco más de 20 comercios en línea. Esos comercios están enfocados a diversas áreas entre las que podemos señalar salud, de viajes, de muebles, de fashion y otras tantas”.

El directivo explica que la manera de adquirir una compra, a través de este esquema, es entrando a una de las 20 firmas que ya se adherieron a este modelo y hacer la compra de la manera más simple.

“Si un cliente desea adquirir un servicio con alguno de nuestros clientes, deben ingresar al apartado que diga compras. Ahí va a buscar Kueski Pay y si quiere hacer una compra y no cuenta con los mil o dos mil pesos que necesite, no importa, ahí le daremos la oportunidad de pagar con un 0% de intereses y a los meses que elija, que pueden ser tres, cuatro o cinco meses, dependiendo sus necesidades.

“Para el consumidor es una manera de financiarse, imaginen que alguien llega a Viva Aerobús y que quiere comprar un vuelo de cinco mil pesos a Guadalajara y no tiene dinero o se le olvidó su tarjeta. Si ya eres usuario de Kueski Pay, o si no lo eres, no hay problema, inmediatamente se te ofrece la opción de elegir a cuántos meses puedes pagar y ya está”.

De cómo nace la idea de este proyecto, Hernández Martínez destaca que fue la inquietud de conocer a través de un estudio de mercado que arrojó que, en nuestro país, más del 80% de las personas no tiene acceso al financiamiento.

“Entonces, nuestro objetivo, es democratizar el crédito para que esas personas tengan la oportunidad de acceder a este tipo de compras, sin la necesidad de moverse siquiera de su silla”.

En cuanto a qué tipos de comercios va dirigida esta metodología, añade que hacia aquellos que tengan una presencia en línea; es decir, hacia los comercios que están en el ecosistema de Kueski Pay y qué tienen ese mecanismo de venta al momento.

“No obstante, estamos a meses de poder estar en un espacio analógico; es decir, de llegar también a aquellos pequeños comercios como la ´tiendita de la esquina´, seguro que eso lo veremos en este año”.

¿Y cómo es el trámite para que esos comercios se animen a integrarse al mundo Kueski Pay?, se le cuestiona.

“Hemos desarrollado diferentes tipos de integraciones para varias plataformas, donde las tienditas montan su espacio en línea. De lo que mencionaba respecto a las tienditas más pequeñas es que, si éstas deseas contar con Kueski Pay, sólo pueden escribirnos en el sitio, dejar sus datos y nosotros lo contactaremos para darle la llave de acceso y que puedan hacer estas integraciones”.

Hernández presume que se trata de un proceso bastante sencillo que puede cerrarse en unos minutos. “Y es tan simple el trámite porque nuestro objetivo primordial es aumentar el número de clientes que accedan a comprar a crédito sin tener un plástico; además que, evidentemente, se obtendrá un porcentaje junto con el comercio en cada una de las compras generadas”.

En cuanto a números se refiere, el 40% de usuarios en México que ya utiliza la metodología KueskyPay, cuenta también con tarjeta de crédito.

“Porque eso es lo que buscamos, acercar a los comercios a la oportunidad de vender más y hacerlo de manera más fácil y de manera transparente y segura. Por ejemplo, eso de los fraudes, devoluciones o cualquier comportamiento extraño, no va con Kueski Pay porque si detectamos algo de esta naturaleza, nosotros intervenimos y cubrimos cualquier imprevisto a modo de hacer la compra segura para el cliente”.

De la competencia en el mercado, resalta que son la primera compañía que está acercando un método de pago en línea en México a la población en general.

“Quizá algo tuvimos algo similar, pero con nuestra propia compañía y se llamaba Kueski Cash que fue nuestro primer producto, que lanzamos al mercado hace poco más de siete años.

“Ahora, estamos tratando de integrar una categoría distinta. Estamos seguros que con el tiempo va a haber otras empresas que van a intentar esta experiencia; que entrarán al juego y tratarán de mejorar el servicio a los usuarios y cuando llegue ese momento, vamos a estar super encantados”.

De esta manera, el directo de ventas de Kueski añade que ya son 2.9 millones de préstamos depositados hasta el momento en el país. “Y por el momento no tenemos planeado expandirnos a otros países; Kueski fue lanzado hace poco más de un año; estamos enfocados sólo al mercado mexicano a través de nuestras oficinas en Guadalajara y la ciudad de México”.

Presentación de Kueski pay

Finalmente, hace una invitación a los usuarios de Kueski Pay y, a quienes aún no lo son, a la promoción de marzo que consiste en ventas con un 0% de intereses. “Marzo es el mes Kueski Pay, ¿qué es esto?, significa que todos los comercios que estén enrolados en nuestro método podrán hacer compras con 0% de intereses. Es una oportunidad increíble para los usuarios y comercios que todavía no se animan y quieren intentar un nuevo método de pago para aumentar sus ventas”, concluyó.