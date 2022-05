La FGEG intensifica búsqueda de Juan David, niño de 11 años desaparecido en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Hace una semana desapareció en Irapuato, Guanajuato, el menor de edad, Juan David Martínez Bonilla de 11 años, fue visto por última vez el 14 de mayo. Agentes de la Fiscalía General de Guanajuato (FGEG) han realizado la búsqueda del niño en predios baldíos cercanos a la colonia Urbi Villas de Reyes, el fraccionamiento donde radicaba el preadolescente, ya se encuentra la Alerta Amber activas tras su desaparición.

Aún hay esperanza de que el menor aparezca con vida, sin embargo, en las líneas de investigación que sigue la fiscalía, los agentes ministeriales no descartan que pudieran encontrar sus restos, la búsqueda se ha efectuado por varios elementos de seguridad, en domicilios y predios aledaños a la zona donde se reportó su desaparición.

La madre del niño indicó en el reporte de su desaparición, que creía que él había escapado de casa durante la madrugada para salir a buscar a su padre biológico. El día 15 de mayo, agentes de la FGEG detuvieron al padre para interrogarlo y que rindiera parte a las autoridades, al momento de la declaración, ante el juez, pudieron comprobar que el menor se encontraba en calidad de desaparecido, pues el papá tampoco tenía datos de su paradero.

Miembros de familia de Juan David, denunciaron públicamente que el pequeño sufría presuntamente maltrato por parte de su padrastro y que temían por su integridad. La abuela paterna del menor de edad, Virginia Razo acudió al domicilio de la madre ubicado en la colonia Urbi Villas de Reyes en Irapuato, para pedirle una explicación, sin embargo, no dio con la mujer y no la encontró.

Cuando la abuela paterna acudió al domicilio con otros miembros de su familia, no encontró a nadie en la casa. Fuera de domicilio se le acercaron vecinos que le informaron que ellos fueron testigos de que David sufría maltrato de parte de la pareja sentimental de su madre, pues en diversas ocasiones escucharon, gritos, golpes y llanto de parte del menor.

El padrastro de Juan David, pertenece a la Policía Municipal de Irapuato y según la versión de los vecinos, el sujeto los amenazó si se metían cuando él maltrataba al menor de edad, incluso colonos del fraccionamiento, mencionaron que les parecía extraño que cuando la madre del menor lo reportó como desaparecido, no haya mencionado que Juan David era violentado por el padrastro, así lo argumentaron vecinos, pues sabían que cuando el agresor subía el volumen al radio era para agredirlo, comentaron testigos.

Manifestación por parte de familia de Juan David el 18 de mayo.

Esta situación provocó que el miércoles 18 de mayo se organizará una marcha a modo de protesta para que se realizará una investigación profunda hacia la madre de Juan David y a su pareja sentimental, esto en la ciudad de Irapuato, manifestación encabezada por familiares y miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidos como 'Hasta encontrarte' y 'Desaparecidos Irapuato', la marcha partió del Parque Irekua y tuvo como destino final la Presidencia Municipal.

Los ciudadanos fueron atendidos por Julio Borja, director de proximidad ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. A partir de la reunión, durante tres días se han realizado trabajos de búsqueda por parte de elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, sin embargo, aún no hay pistas ni rastros de Juan David. Predios, domicilios y zonas cercanas al domicilio del fraccionamiento Urbi, se han peinado por agentes ministeriales, incluso viviendas abandonadas fueron revisadas, vecinos han sido testigos de la búsqueda realizada a los alrededores, pero hasta el momento no hay indicios que conduzcan al hallazgo del niño.

El padre del menor identificado como Agustin ya tiene interpuesta una demanda por desaparición ante el Ministerio Público, declaró llevar más de cinco años separado de la madre del menor, la señora se sabe vivía con su pareja sentimental y sus dos hijos Giovanni de seis años de edad y Juan David de once años de edad.

Te recomendamos leer:

El día de ayer por la mañana la Guardia Nacional resguardó la zona del predio donde se realizaron los trabajos que elementos de la fiscalía llevaron a cabo con picos, palas y más herramientas intensificaron por horas la búsqueda, sin embargo, no se localizó nada. La madre del menor Juan David y su pareja sentimental, el elemento de policía municipal no están detenidos, pero se informó que han sido llamados a declarar a la Fiscalía General de Guanajuato. Será la misma organización gubernamental quien declaré más avances en esta situación de manera oficial, por ahora no se ha informado más.