La burrita “Moka” fue adoptada por familia moreliana; ahora convive con personas y otras mascotas

Morelia, Michoacán.- Una burrita llamada “Moka” se volvió famosa en las redes sociales, luego de que se extraviara en Morelia, Michoacán, el pasado domingo, 09 de enero. Afortunadamente, ya se encuentra con su familia.

Fue a través de Facebook que se solicitó ayuda para localizar a una burrita de ocho meses de edad que se salió de su domicilio y se extravió en la capital michoacana, cerca de la Técnica 65. Sólo se supo entonces que el animalito había sido tomado por los tripulantes de una camioneta.

“El día domingo 9 de este mes mi mascota una burrita de 8 meses de edad se salió de mi domicilio y se extravió nos dieron datos de que una camioneta con un chico y dos chicas se la llevaron tal vez no con intención de robarla si no de que no peligrara”, se leyó en el mensaje que compartieron cientos de internautas.

En el mensaje, su dueña contó que la burrita lleva por nombre “Moka” y que es parte de su familia desde que el animalito nació prematuramente, por lo que temía que cayera en malas manos.

“Se llama moka y la tenemos desde que nació se crio en casa porque nació prematura y su mamá no la pudo criar es una mascota muy consentida y no sabe más que jugar y convivir con personas y perros, nos preocupa que la maltraten o caiga en malas manos”.

Por fortuna, “Moka” ya se encuentra en casa, sana y salva. Y ahora, es la burrita más famosa de todo Morelia.

Al respecto, sus dueños dijeron para Mimorelia que en un futuro estarán abiertos a que "Moka" conviva con más gente, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan.