La casa de la 4T; crean la colonia "Andrés Manuel López Obrador" en Coatzacoalcos

Veracruz.- Sin los servicios públicos necesarios así es como se encuentra una colonia en proceso de regularización que fue bautizada desde 2014 como Andrés Manuel López Obrador en Coatzacoalcos, Veracruz.

La colonia se ubica a un costado del fraccionamiento Punta Caracol se estima que al menos unas 160 familias ya tienen acaparado un lote de los tantos que fueron vendidos por sus primeros pobladores de manera irregular.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El asentamiento irregular no cuenta con servicios públicos como agua potable o energía eléctrica, sin embargo, el lugar destaca por tener señalamientos con el nombre de casa una de sus calles.

Leer más: Pública AMLO su declaración patrimonial 2020; esto fue lo que ganó

Entre sus calles destacan nombres como "Bienestar", "Beatriz Gutiérrez Müller" y "Cuarta Transformación", nombres que han sido tomados a burla por algunos usuarios en redes sociales desde que se publicaron algunas imágenes de los letreros, pues señalaron que debieron incluir frases célebres de AMLO como; "abrazos no balazos", "me canso ganso", "no lo tiene ni Obama" entre otras.

De acuerdo con un reportaje realizado por Televisa, vecinos del lugar dicen sentirse orgullosos pues dicen ser una comunidad fanática de AMLO, y mencionaron que si "ya existía la colonia López Mateos" que era un presidente de México decidieron nombrar su colonia como Andrés Manuel López Obrador.