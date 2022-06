"La estrategia de seguridad no funciona, ya no queremos más muertos en Michoacán": Hipólito Mora, ex autodefensa

Morelia, Michoacán.- Hipólito Mora, ex líder y fundador de las autodefensas, a través de un video ha señalado que la política de seguridad en México y en Michoacán no funciona, así mismo hizo un llamado a las familias que han sido víctimas del crimen organizado a que levanten la voz sin miedo a la represión.

“La estrategia de seguridad hasta el día de hoy no ha funcionado, basta con ver la cantidad de muertos que ha habido a esta fecha, se tiene que cambiar para bien de los mexicanos, ya no queremos más muertos en el país, ya no queremos más muertos en Michoacán”, dijo Hipólito Mora.

Desde una huerta de limón, el ex candidato a la gubernatura de Michoacán, invitó a todo aquel que está a favor de las políticas públicas de seguridad que actualmente se implementan a que tengan empatía, principalmente con las familias que han sufrido la muerte de uno de los suyos en manos de los criminales.

“Y quienes digan lo contrario, los invito a que se pongan en los zapatos de los padres que hemos sido víctimas del crimen organizado, de los padres de los niños que han muerto por cáncer, de los padres de todas las mujeres que han sido asesinadas en México”, instó el señor Mora.

También se pronunció en favor de tener un país en paz, con libertad de tránsito, recordó el tema de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, quienes fueron asesinados en Chihuahua, para poner un ejemplo del nivel de violencia que se vive en todo el país.

Así mismo, invitó a todas las familias a que no se callen ante las injusticias vividas por la violencia, y pidió a todos alzar la voz sin miedo, recordó que son miles las familias destrozadas y dijo que continuará en la lucha, de ser necesario llamará a una reunión con todas las víctimas indirectas.

“Tenemos que alzar la voz los que podamos, en bien de todos los ciudadanos, sin miedo a represalias o consecuencias que podamos tener, ya sea con el gobierno o con los delincuentes, vamos a luchar de la forma en que sea posible, nuestras familias han sido destrozadas”, dijo el ex autodefensa.

En Michoacán, del primero de enero al 26 de junio del 2022, se han registrado mil 391 homicidios dolosos, en los últimos 30 días 211 personas han sido asesinadas, lo que representa un promedio de 7 víctimas al día.

Los altos índices de homicidios en el estado, han sido señalados como producto de la guerra de cárteles que se vive actualmente en el estado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en Michoacán operan al menos 10 cárteles.