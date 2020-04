La evolución del bitcoin

Hace no tanto tiempo, el término criptomoneda podía confundir y desorientar a cualquier lector de un artículo como este. Hace una década no tantas personas sabían lo que eran las criptomonedas y una gran parte del público no había oído hablar de ellas.

Muchos de los que sí estaban familiarizados con el mundo de las criptomonedas, allá por principios de la década del 2010, se dedicaban a invertir en bitcoin. Pero el grueso de la población no tenía demasiada idea sobre este tipo de actividades y no conocía el nombre de las grandes divisas del mundo de la criptomoneda. Actualmente, sin embargo, casi todo el mundo ha oído hablar de las criptomonedas.

Una notable diferencia entre antes y ahora es que hoy en día las criptomonedas gozan de bastante más alcance y popularidad entre la población que en el 2009, así que los inversores de bitcoin son cada vez mayores en número. Esto se debe en gran parte a la evolución tan positiva que han experimentado las distintas criptodivisas, entre las cuales destaca especialmente bitcoin.

La trayectoria de bitcoin como divisa

Sin duda podemos afirmar que la criptodivisa que más éxito ha tenido hasta la fecha es el bitcoin. Desde su creación en el año 2009, la moneda ha pasado por altibajos, pero la suya ha sido sobre todo una trayectoria exitosa.

Sólo en el año 2019, el valor de esta criptodivisa aumentó en un 100%. Si hacemos un rápido repaso de la evolución completa de bitcoin nos damos cuenta de que el valor de esta criptodivisa se ha elevado en un 9.000.000%, un porcentaje impresionante que supera con creces la evolución de cualquier moneda tradicional.

Los “halving”

Otro evento que caracteriza la historia del valor de bitcoin es el llamado “halving”, un suceso que ocurre cada cuatro años. El primer “halving” fue en el 2012 y este año 2020 se espera que se produzca otro “halving”, lo que supondría que el precio de bitcoin se revalorice de una manera impresionante. La última vez que esto ocurrió el precio de bitcoin se revalorizó con una subida de 4.000%. Según estas predicciones, bitcoin pasaría a valer unos $50.000 durante el 2020.

Bitcoin como mainstream

En el 2015 apareció una referencia a la moneda virtual en la portada de The Economist, lo que ayudó enormemente a que bitcoin se hiciera un hueco dentro de la cultura popular. Fue al año siguiente cuando se produjo el segundo “halving” de la divisa.

Desde su aparición hasta finales del 2017, el bitcoin pasó de valer unos pocos dólares a tener un precio de $20.000, lo que representa el valor tope de la moneda hasta el momento. El año 2017 fue uno de gran volatilidad en el mercado de bitcoin. Empezó el año a $1.000 y, hasta llegar a $20.000 en diciembre, pasó por los valores de $3.000 en junio, $5.000 en septiembre y $10.000 en noviembre. Acabó ese año con el precio de $13.000.

Hasta el presente ha seguido fluctuando, acabando el 2019 a $10.000 y con un valor actual que ronda los $8.000.

Sin embargo, esto no impide que bitcoin se haya hecho con la reputación de la criptomoneda con más estatus de entre las grandes criptodivisas, lo que la hace una de las inversiones más seguras dentro de la inestabilidad del mundo de lo cripto.

En general, invertir en bitcoin puede ser un proyecto interesante, pero hay que tener en cuenta que está sujeto a una inestabilidad importante y es una inversión de alto riesgo. Dicho esto, quizás este año 2020 sea uno de los mejores para la compra de bitcoin.