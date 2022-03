"La metían en un cuarto, había una cama", madre narra cómo su hija fue abusada por maestras

Chihuahua.- Una niña de cuatro años de edad fue víctima de abuso sexual presuntamente por la directora y su maestra de preescolar en Ciudad Juárez, Chihuahua, la madre de la menor contó cómo su hija fue abusada dentro de las instalaciones del colegio.

Alejandra, madre de la niña abusada sexualmente, contó para un medio local cómo la menor fue víctima de abuso sexual por parte de la maestra y la directora del colegio donde asistía en el fraccionamiento Paseo del Sol en Ciudad Juárez.

La madre mencionó que su hija de cuatro años le dijo que las maestras la metían a un cuarto donde había una cama y se dormía, y al despertar sentía dolor en diferentes partes de su cuerpo.

"Mi hija me platicó que la metían en un cuarto, había una cama y ella se dormía, seguramente la drogaban, después, cuando despertaba, solo sentía dolor", mencionó la madre.

Otra de las cosas que dijo Alejandra sobre su hija fue que esta le mencionaba que le dolía la panza, la cabeza y le suplicaba que no llegara a la escuela hasta que la menor le reveló que estaba pasando.

"La niña me decía que le dolía la panza, que le dolía la cabeza y que no la llevara a la escuela, hasta que al fin me dijo todo lo que pasaba", comentó Alejandra.

El pasado 07 de marzo Alejandra interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua en contra de Mónica "N" de 51 años, directora de la institución, y Adriana Lucia "N", maestra de la niña, por el delito de abuso sexual, motivo por el cual fueron detenidas.

Los estudios médicos que le realizaron a la niña de cuatro años se pudo confirmar que esta si fue víctima de abuso sexual, se desconoce si hay otros menores afectados