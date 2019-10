La paridad de género se debe de enseñar desde casa: IEES

Los Mochis, Sinaloa.- Si bien la paridad de género a través de las reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, de las acciones afirmativas impulsadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y de las sentencias judiciales electorales con perspectiva de género, han permitido que las mujeres tengan más oportunidades, aún falta mucho por hacer, por lo que se tiene que transitar a la igualdad sustantiva y a un cambio cultural desde el seno familiar y académico, coincidieron las panelistas del Foro: “Participación de la Mujer a 66 años del Voto Femenino”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y el Congreso del Estado.

En su mensaje, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Karla Gabriela Peraza Zazueta ponderó los avances que se han logrado en la paridad de género y la lucha contra la violencia política contra las mujeres, pero dijo que todavía hay mucho recorrido que las diferentes instancias, tanto legislativas, electorales y judiciales tienen que hacer para lograr a plenitud que a las mujeres se les respete sus derechos políticos electorales.

En su participación la Senadora y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena destacó las reformas constitucionales que este año se hicieron en favor de la paridad de género y en ese sentido, dijo que este año se aprobarán las leyes secundarias para establecer la igualdad sustantiva, con la que se modificará las circunstancias que impiden el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Por su parte la Consejera y Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación de la Participación Política del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas subrayó que a pesar del principio de paridad instaurado en 2014 y a las acciones afirmativas del órgano electoral, todavía no se llega a la igualdad deseada y contrastó que mientras que en la conformación del Congreso de la Unión se logró un paso importante en las elecciones del 2018; todavía en las presidencias municipales y más aún en las gubernaturas todavía no se llega a la integración paritaria.

Foro: “Participación de la Mujer a 66 años del Voto Femenino”, organizado por IEES. Cortesía

En tanto la Directora General de Igualdad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandra Montoya Mejía fue enfática al indicar que el derecho del voto a la mujer, no fue concedido, sino que fue el logro de una lucha histórica de décadas, y en ese tenor, consideró que la pugna continúa en la actualidad por el respeto al derecho a su participación política, en el que se han encontrado resistencias y prueba de ello es que muchos de los espacios ganados han sido a golpe de sentencias emitidas por este organismo.

De igual forma, la ganadora del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017” y Fundadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos por la UNAM, Gloria Ramírez Hernández subrayó que es imperante un cambio cultural de respeto hacia las mujeres, y conminó que desde los hogares y en las instituciones educativas se tiene que fomentar y enseñar la igualdad de género.