La razón por la que se cubre el rostro a detenidos

México.- Cuando una persona es detenida por agentes de seguridad en México, al momento de divulgar su foto en medios de comunicación se le cubre el rostro y se omiten sus apellidos completos, y la razón es por disposición de carácter legal, pues el Nuevo Sistema Penal Acusatorio establece que se debe defender el derecho de presunción de inocencia de todo individuo.

Muchos usuarios en redes sociales se cuestianan el porqué se les cubre el rostro a quienes son arrestados por su presunta participación en un hecho delictivo, pues en muchos casos, la sociedad desea castigar moralmente a estas personas exhibiéndolas, o quizás también porque quieren conocer el rostro de quien es señalado de un homicidio, secuestro, violación, u otros delitos.

El pasado 18 de junio de 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en toda la República Mexicana, que establece que mostrar el rostro del presunto culpable, vulnera sus derechos humanos. De igual forma, tampoco se revelan los apellidos completos.

Esta disposición tiene que ser acatada obligatoriamente por la gran mayoría de los medios de comunicación en todo el mundo, de lo contrario, se harán acreedores de sanciones.

Cuando las autoridades encargadas de combatir y prevenir la delincuencia, así como de procurar justicia, envían sus comunicados a la prensa con las respectivas fotos de los presuntos delincuentes, comúnmente tapan parcialmente sus ojos y omiten sus apellidos, por lo tanto, no son los medios de comunicación los que alteran estas imágenes.

Al divulgar la foto de personas detenidas se cubre parcialmente su rostro.

El artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esta determinación, en donde se pondera la presunción de inocencia, además de las leyes del Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El principio jurídico denominado "El principio de inocencia", señala que una persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en tratados internacionales sobre de derechos humanos.

Cubrir la cara y no divulgar el nombre del sospechoso, especialmente cuando se trata de menores de edad, es un principio institucional universal denominado "In dubio pro reo", que quiere decir que en caso de que no se pueda demostrar fehacientemente que fue dicha persona quien cometió el delito, debe suponerse su inocencia.

De no probarse su culpabilidad, debe ser absuelto, y estará en todo su derecho de demandar al Estado por verse afectado su buen nombre y honor, así como a los medios que expusieron su imagen y lo calificaron textualmente como culpable en sus notas informativas.

Por esta razón, la prensa siempre se refiere al victimario como "presunto", "supuesto", "imputado", o calificativos afines al delito por el cual es señalado.

