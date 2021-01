La relación de Alfredo Castillo Cervantes y los grupos autodefensas de Michoacán

Michoacán. - Quién es Alfredo Castillo Cervantes y cuál es su relación con las autodefensas de Michoacán, ese es uno de los cuestionamientos que surgen luego de que el ex titular de la Conade fue inhabilitado por 10 años al haber ocultado cuentas bancarias con un importe de 18.3 millones de pesos.

Cuál es la relación de este ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el movimiento de las autodefensas que nació alrededor del 2013 en Michoacán y estados aledaños para enfrentar a los grupos delictivos ligados al crimen organizado que invadian el estado; para encontrar el punto de conexión debemos ir al pasado del ex funcionario.

Alfredo Castillo Cervantes es abogado y político que en su mayoría de ejercicio profesional se ha desempeñado en cargos públicos estatales y federales, cargos que señalan ha resaltado su relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y los cuales han salido a relucir luego de la sanción ejercida en su contra.

El ex funcionario fue parte de uno de los casos más polémicos en México, el caso de la niña Paulette, en donde la menor fue reportada como desaparecida y localizada días después dentro de su propia habitación; Castillo Cervantes era entonces el subprocurador de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); en este caso trabajó en conjunto con el titular de la dependencia, Alberto Bazbaz.

Luego de que se declarará que el caso fue cerrado como muerte accidental de la menor, Alberto Bazbaz renunció a su cargo y este puesto fue ocupado por el ahora inhabilitado en el cual estuvo al frente hasta el 2010, esto mientras Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y anunciaba su candidatura a la Presidencia de la República.

Posteriormente cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia de México, Castillo pasó de ser subprocurador de la PGR a tomar la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Castillo Cervantes y las autodefensas

Para Castillo Cervantes no hubo limitaciones y es que luego de que en tan poco tiempo logró la titularidad en dos dependencias, posteriorme fue comisionado a ser titular de una comisión estatal, pero que también le daría foco a su trayectoria, siendo uno de los puestos más relevantes y que ha dado gran luz durante su carrera como funcionario fue cuando lo anunciaron Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

Fue justo cuando Castillo Cervantes tomó este puesto cuando inició el movimiento de las autodefensas y el comienzo de la guerra entre civiles armados y el Cártel de Los Caballeros Templarios en la ya conocida Tierra Caliente de Michoacán.

Uno de los hechos que se resaltan fue la detención del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, quien estuvo preso por casi tres años por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, sin embargo, el difunto médico logró demostrar que fue el gobierno a través de Castillo Cervantes quienes habían brindado a los civiles esas armas con el objetivo de recuperar Tierra Caliente.

“Le dije a Castillo que armar a ciertas autodefensas era un gran error porque empezó armando a los que no eran. Y ahí están las consecuencias hoy, el cártel de Los Viagras, al que él armó, se adueñó de Michoacán”, dijo el ya fallecido Manuel Mireles al diario El País en 2014, en una entrevista que realizó al ex autodefensa luego del escándalo.

Luego de la inhabilitación ejercida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del ex funcionario señalan que las irregularidades iniciaron desde el año 2014 cuando ocupaba el cargo de Seguridad y Desarrollo en Michoacán, en donde gastó de manera opaca más de 207 millones de pesos, tan solo en dos años.

En enero de ese año, cuando fue nombrado titular de esa Comisión Castillo Cervantes pasó de ejercer un presupuesto de 21 millones, el cual era asignado a la Profeco a un total de 118 millones 63 mil 183 pesos destinados a la Seguridad y Desarrollo.

Secretaría de la Función Pública informa sobre la inhabilitación de Alfredo Castillo

De acuerdo a la SFP ubicó que en ese año que el patrimonio del ex funcionario comenzó a incrementar de manera secreta, pues fue del año 2014 al 2016 cuando Castillo no reportó en sus declaraciones patrimoniales la apertura de seis cuentas bancarias que se encontraban a nombre de él y su esposa en las que acumuló 18 millones 300 mil pesos, señalando que el ex funcionario “Faltó a la verdad”.

Fue en el año 2015 cuando Peña Nieto lo nombró titular de la Conade, sin embargo, ahí también se registraron irregularidades, luego de que uno de los deportistas que representaban a México en levantamiento de pesas, Bredni Roque, apareció con parches en la ropa que compitió, al nivel de los mejores en la categoría de 69 kilos y quedó en quinto lugar, cerca de alcanzar una medalla al levantar más de 300 kilos.