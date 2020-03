La sangre de Cristo tiene poder: maestra de kínder abusa de niño con exorcismo

Querétaro.- Con pancartas y todo tipo de consignas, decenas de padres de familia se congregaron a las afueras de un kínder en Querétaro, México para manifestarse y exigir la renuncia de la directora del plantel.

El motivo, abuso y además intento de exorcismo contra un niño, alumno de la misma escuela.

Todo comenzó a raíz de que los padres del niño comenzaron a notar un comportamiento raro en su hijo, por lo que sin pensarlo le escondieron entre su ropa una grabadora, objeto que ayudó a descubrir el "infierno" que el menor estaba viviendo.

Para sorpresa de los padres, una vez que su hijo salió de clases y revisar la grabación descubrieron que su hijo sufría abuso psicológico y físico ya que pudieron escucharse gritos e incluso algunos golpes.

La grabación, que fue publicada en YouTube y que rápidamente se volvió viral, causó desagrado total e indignación entre los demás padres de familia.

Es por eso que con cartulinas de colores y con mensajes de rechazo exigieron la destitución de la directora del kínder.

En entrevista para medios de comunicación, el padre del niño dijo que la decisión de colocarle una grabadora se dio debido al cambio que su hijo presentó en su comportamiento.

En la terrible grabación se puede escuchar como la maestra invoca la sangre de Cristo y además ruega por el niño.

La sangre de Cristo tiene poder [...] ni al recreo, ni a comer, no, no te voy a dejar ir, a ver quién se cansa tú o yo. Tú te vas a cansar, no yo, pinche grosero, se escucha en el audio.