La seguridad en México necesita unión, no dicotomía: Investigador

Sinaloa.- A decir de Sergio Aguayo Quezada, investigador de El Colegio de México, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la ola de críticas de seguridad sobre la violencia en Culiacán ha sido la de impulsar la dicotomía de buenos y malos entre quienes critican la estrategia de seguridad del Gobierno y quienes la apoyan, cuando lo que se necesita —aseguró— es que la autoridad convoque a la unidad nacional para enfrentar una amenaza tan grande como el Cártel de Sinaloa.

En entrevista para EL DEBATE, el académico, analista, politólogo y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia explicó que la estrategia del Gobierno federal, en opinión del presidente, es inmaculada e infalible; pero el problema, los responsables, son quienes critican, en particular periódicos como Reforma, con el cual —señaló— el presidente tendría una fijación.

Estrategia de Seguridad

Aguayo Quezada destacó que el mandatario había sido muy mesurado a la hora de dar opiniones sobre seguridad y que generalmente sacaba las respuestas del espíritu de confrontación que tiene sobre otros temas: «Fue llamativa esa actitud porque se sale del patrón que había tomado el presidente de mantener la mesura o mantener el tema de seguridad en una burbuja ideológica, donde no entraba la partidización a las consideraciones ideológicas; se salió, y eso me parece que es un error muy grande, porque dada la fortaleza del cártel, lo que se necesita es que el Gobierno convoque a la unidad nacional para enfrentar una amenaza tan grande», sostuvo.

Por el momento, consideró que es imposible asegurar que esa va a ser la constante en el Gobierno de López Obrador en materia de seguridad, y apeló a que este rectifique, «porque el tema de la seguridad debería estar fuera de consideraciones de la polarización que existe en otros terrenos de la vida nacional», subrayó.

"Hay aspectos que desconocemos y que es indispensable saber con detalle y precisión qué fue lo sucedido”, Sergio Aguayo. Foto: El Debate

Días después del operativo de captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el Senado señaló que llamaría a rendir cuentas a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; así como a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Al respecto, Sergio Aguayo Quezada indicó que sería muy saludable que respondan las preguntas a los legisladores, pues seguramente —dijo— los de oposición serán los incisivos.

Pero, independientemente de esas comparecencias, el experto hizo hincapié en que es necesario o sería conveniente que se hiciera una investigación a profundidad sobre las responsabilidades que hubo en quienes tomaron la decisión de ir y meterse de esa manera a Culiacán: «Sobre ese tema, no hay ninguna claridad. No sabemos cuál fue el detonante; si es cierto que la DEA pidió la detención de los hijos del Chapo. Es decir, hay aspectos que desconocemos y que es indispensable saber con detalle y precisión qué fue lo sucedido».

Liderazgo en el cártel

El investigador también precisó que fue muy impactante la capacidad operativa, la base social y el tipo de armamento que exhibió el Cártel de Sinaloa el pasado 17 de octubre.

Aseguró que es realmente notable la fortaleza que mostraron y desplegaron, pero, al mismo tiempo, dijo que se destacaba la sofisticación del nuevo liderazgo del cártel: «Cuando ya habíamos tenido la liberación del hijo o los hijos del Chapo, no lo sabemos, ordenaron que bajaran el perfil, que no continuaran, que no celebraran, lo que demuestra que tenían la importancia de no provocar al Estado mexicano. Eso mostró una renovación del liderazgo después de la extradición del Chapo Guzmán; notable, y una fortaleza también notable».

Lo único que consideró positivo del panorama de inseguridad en Culiacán es que, tras el altercado, México introdujo el tema del contrabando de armas en la relación binacional con Estados Unidos. Cabe destacar que Donald Trump y AMLO destacaron el problema de armas un día después de lo ocurrido.

Perfil

Nombre: Sergio Aguayo Quezada

Profesión: experto en relaciones internacionales por El Colegio de México. Cuenta con maestría, doctorado y posdoctorado en la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos. Ha enseñado en diversas universidades de México, Estados Unidos y Europa. En el 2014 y el 2015 impartió un curso sobre «Violencia en la cuenca del Caribe», en la Universidad de Harvard. En marzo del 2015 recibió el nombramiento de profesor visitante de la Universidad de Harvard.