La soledad de Silvia; Madre de Perú busca a Jeancarlo que desapareció en Coahuila por llegar a USA

Guadalajara, Jalisco. -Madre, me estoy preparando porque dice aquí el Coyote que me va a hacer cruzar a la frontera...- Fue la última vez que escuchó a su hijo, el 31 de marzo del 2021 a las 11:27 de la noche. Cuando marcó a las dos de la mañana ya no respondió Jeancarlo.

Silvia se siente sola en México, pero debe buscar a su hijo. No estaría tranquila. Jeancarlo dejó Perú y su carrera en negocios internacionales para llegar a los Estados Unidos. Fue desaparecido en Coahuila, México, el 11 de abril del 2021. Sus padres y hermanas lo buscan.

En los últimos 58 años, un total de 34 personas con nacionalidad peruana fueron reportados como desaparecidas o no localizables en México de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN). Jeancarlo Román de la Cruz de 29 años es una de ellas.

Jeancarlo mide 1.72 metros, es de tez morena clara, ojos chicos café oscuro; cabello ondulado color negro, sin una seña en particular. Iba a cruzar hacia Texas, pero se desconoce su paradero desde que el “coyote”, lo dejara con un supuesto primo en el desierto. Era el mayor de tres.

Se encuentra en Tlaquepaque, Jalisco, participando en búsquedas de campo de personas que hayan sido enterradas de manera ilegal. En la mayoría de los casos son integrados por madres y familiares cercanos de las víctimas de desaparición, aunque Silvia viaja sola.

“Estoy en la calle, ya no sé dónde voy a pasar esta noche”

A cuatro mil 717 kilómetros de su casa, la soledad pesó más cuando su marido se cansó de las autoridades de México y decidió caminar por donde su hijo lo hizo. Dejó a su mujer, mientras sus hijas aún estaban estudiando en su país. Silvia se quedó, aún tiene un pendiente, buscar en los reclusorios mexicanos. Duró dos meses donde no supo de él. De sus momentos más difíciles.

Silvia se integró a los trabajos de búsqueda en campo que organizó el colectivo “Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros” en Jalisco. Participa en búsquedas desde Tijuana o en otros puntos. Retribuye el cariño de sus compañeras. Cuando sintió que no había nadie, fueron madres en su situación que la arroparon.

“Soy la única (madre de Sudamérica con algún hijo que fue desaparecido en México)- Entonces como que no te escuchan. ‘No, es peruana, es de otro país. Qué raro, qué hace acá’”. Como extranjera, Silvia vive también una ausencia de las autoridades que las siente lentas y desinteresadas.

“La fiscalía (de Coahuila) nos da una asesora muy lenta. Muchas excusas. Te cambian. Ascienden. Te dejan sola. Vuelve a comenzar nuevamente. Espero y me dicen: ‘Estoy de vacaciones’”(…) Cuando exiges te hablan muy fuerte, es una cosa muy peligrosa, no sé qué hacer. Dejar en manos de Dios o hasta dónde puedo. Qué hago. Hasta donde voy a desistir porque vivir en otro lugar es muy difícil, no es fácil”.

Podría irse, Estados Unidos o regresar a Perú serían las opciones, pero aún tiene una esperanza y esa exige quedarse en México y que las autoridades le permitan visitar los reclusorios, siente que Jeancarlo puede estar privado de manera legal de su libertad en alguna de las penitenciarías.

“Ahorita lo que necesito es llegar a los reclusorios de México, quiero llegar, no sé cómo voy a llegar, caminando, pidiendo, arrodillándome, suplicando, no sé cómo. Después de eso voy a tener que tratar de cruzar a Estados Unidos. La persona que dejó a mi hijo está allá”.

A la familia de Silvia sus conocidos en Perú le dieron la espalda. Les dejaron de hablar porque consideran que la búsqueda no tiene caso. Jeancarlo está muerto. Sin embargo, un reporte del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), podría, al menos en estadísticas dar la razón a la madre.

El “Informe sobre desaparición de personas migrantes en México”, dio a conocer el pasado 11 de mayo que el 75 por ciento de personas migrantes con reporte de desaparición en el país y que luego fueron localizados, se encontraban detenidos e incomunicados en estaciones migratorias.

“Esto nos refleja que lo que sufren las personas al ser alojadas en este tipo de espacios y estancias provisionales migratorias es lo que da (lugar) a la desaparición de personas migrantes”, declaró para la Agencia Efe, Xamara Navarrete, encargada de Atención Jurídica del SJM y coautora del reporte.

La organización se creó en 2007 y desde esa fecha hasta la actualidad atendió alrededor de mil 280 casos de personas desaparecidas, teniendo cifras en aumento en 2018, 2019 y 2021, aunque admite, no existe un consenso sobre cuántas personas migrantes fueron desaparecidas en México.

De acuerdo con la publicación, el Movimiento Migrante Centroamericano calcula 80 mil casos de desapariciones, aunque no se especifica si es a los habitantes que conforma Centroamérica y el RNPDN reporta 3 mil 23 casos de desaparición de personas de 76 país de los 195 que hay en el mundo.

Después de la mexicana, la nacionalidad con mayor número de personas desaparecidas en el territorio nacional desde 1964 son de Estados Unidos con 974 casos de mujeres y hombres desaparecidos desde 1964; Perú ocupa el décimo lugar con 34 casos, con 26 hombres y ocho mujeres.

Sin embargo, entre México que reporta de manera histórica 222 mil, 678 casos de desapariciones, están las cifras de “Se desconoce” (nacionalidad), con 13 mil 301 y “Sin nacionalidad referida”, con siete mil 608 casos. Después ya viene Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Canadá, Venezuela y Perú en el décimo sitio.

Lista de personas desaparecidas en México por nacionalidad. RNPDNO

Universitaria encuentra a su padre; autoridades en México, lentas

-Madre ubiqué a mi papá, está en la cárcel de Texas, papá está allá-. Silvia tuvo tres hijos, Jeancarlo de 29 años y una hermana que estudia medicina de 26 y otra de 20 años que estudia derecho. Fue la futura abogada quien encontró a su papá.

“Mi esposo está vivo, pero también una decepción tremenda de las autoridades de acá, cómo puede ser, mi hija está estudiando derecho, ella lo encontró a mi esposo, solita, desde Perú, mi hija y dije Dios mío con razón a mi hijo no lo encuentran, cómo puede ser que un estudiante de universidad encontrar a un desaparecido de casi dos meses”, cuenta a DEBATE Silvia.

Su esposo fue localizado en una cárcel en Texas, cuando recreó el camino que su hijo debió tomar desde Coahuila hacia el “sueño americano”. Dos meses después su hija llamó a la penitenciaría y lo localizó. No fue deportado, mostró los papeles del caso de Jeancarlo y ahora busca el asilo político en la unión americana.

La madre de Jeancarlo quisiera alcanzar a su esposo, pero mientras él busca al Coyote que abandonó a su hijo, su corazón de madre, le pide buscar en los centros penitenciarios.

Silvia ya recibió amenazas por la búsqueda que hace. También asegura que integrantes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) la estafaron con dos mil dólares al inicio de su búsqueda cuando pidieron que le depositara y después le bloquearon.

No volvería a México, pero sí volvería a ayudar a sus compañeras de causa. La soledad es grande y el miedo en el territorio mexicano es constante. Sólo pide ir a los reclusorios o irá sola, aunque la falta de permisos lo haría más difícil. Ella seguirá buscando, no estaría tranquila si lo deja.