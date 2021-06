La vacuna Covid-19 de Johnson and Johnson duele más, por lo que piden no ir "crudos" a vacunarse

Baja California.- El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, informó que la vacuna contra el Covid-19 de Johnson and Johnson "duele más", por lo que las personas podrían manifestar dolores de brazos.

Agregó que luego de que un día de que se aplicó el biológico, los efectos secundarios suelen desaparecer.

Además, sugirió a los jóvenes no acudir a vacunarse si tomaron una gran cantidad de bebidas alcohólicas un días antes.

"Si están crudos o con resaca, no se vacunen, porque van a tener efectos secundarios que van a ser mayores", señaló.

Alonso Pérez Rico aclaró que si bien si se puede ingerir bebidas alcohólicas luego de vacunarse, no es recomendable, ya que los efectos secundarios pueden confundirse con los de la resaca.

"Si empiezo a tomar mucho y me empieza a doler la cabeza, no sabremos si fue por beber bebidas no saludables o por la vacuna", comentó.

Mientras que por otro lado, destacó que el 29% de la población del estado ya cuenta con el esquema completo de la vacunación.

Respecto a la situación actual de la pandemia, mencionó que la entidad permanecerá en semáforo verde.

"Nunca hemos estado tan bajo como hemos estado ahorita. Como hemos estado ganando la guerra, esperemos que Ensenada se sume y todos los municipios estarán ganando".

