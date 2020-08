La vida en Guanajuato sin el Festival Cervantino

Guanajuato. - Como un balde de agua fría le cayó a la Ciudad de Guanajuato el anuncio de que este año el Festival Internacional Cervantino no tomará sus teatros, plazas y calles. La llamada "fiesta del espíritu" tendrá una salida virtual debido a la pandemia por el Covid-19, acotado a cinco días: del 14 al 18 de octubre, sin Cuba ni Coahuila como invitados de honor.

Una ciudad que cerró desde marzo pasado sus hoteles y el Museo de las Momias. "La economía se vino para abajo", afirma el Alcalde Alejandro Navarro. Tampoco recibió a turistas durante la Semana Santa ni Pascua. "Ahí nos dimos cuenta de la importancia del turismo para nuestra ciudad". Una ciudad de minería, burocracia y estudiantes.

El FIC supuso en 2019 una derrama de 600 millones de pesos que este año no se verá. Tampoco han vuelto a las aulas de la Universidad de Guanajuato sus 14 mil estudiantes, de los cuales 11 mil son foráneos, y que en conjunto aportan 40 millones de pesos. El Museo de las Momias, que contribuye con 46 millones de pesos, sigue sin poder ser visitado.

"(EL FIC) era la última esperanza de poder salir de la crisis económica", asegura el Alcalde.

Una ciudad que recibe 400 mil visitantes durante el Cervantino.

Toda una cadena de valor asociada al festival resulta afectada: productores y gestores, tramoyistas y vestuaristas, iluminadores, transportistas, renta de equipo, prensa de las compañías y medios de comunicación. No solo son las pérdidas económicas derivadas de que el festival no pueda realizarse de forma presencial sino que también salen perdiendo el público y los artistas.

Alzan su voz Ramiro Osorio, quien dirigió el FIC durante cinco años, apunta a la esencia de las artes escénicas: el encuentro entre las audiencias y los artistas. "Acontecimiento presencial único e irrepetible que enriquece la vida. Eso es lo primero que se pierde", subraya por correo electrónico.

Pero además, agrega Ramiro Osorio, el FIC es una fiesta en donde, además de los espectáculos, los públicos disfrutan de una ciudad patrimonial, de diversas manifestaciones artísticas en recintos cerrados y al aire libre, de una oferta gastronómica y múltiples expresiones de la cultura popular.

Por la amplitud de la programación del FIC será imposible producirla en condiciones de calidad para transmitirla digitalmente, opina el gestor cultural colombiano. "Se tendrán que aplazar muchos proyectos creativos, de coproducciones, para ediciones siguientes", estima el director del Teatro Mayor de Bogotá.

Del universo de 16 agrupaciones y solistas guanajuatenses elegidos mediante convocatoria para presentarse en el FIC virtual, solo una tercera o cuarta parte podrá hacerlo, el resto será reprogramado para 2021.

Adriana Camarena, directora del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, explica que no será posible incluirlos a todos en esta edición debido a la corta duración del festival ni todos los espectáculos son susceptibles de modificarse para un formato virtual.

"Va a ser rarísimo no tener el festival en Guanajuato", resalta la pianista Ana Cervantes, programada en otras ediciones y avecindada en Guanajuato.

"Para la comunidad artística del estado es una oportunidad de abrir una puerta y horizontes, de tener otra perspectiva".

Cuauhtémoc Trejo, con su ensamble barroco Capella Guanajuatensis, elegido mediante convocatoria, está a la espera de una definición sobre su participación. "Con el anuncio (del Cervantino virtual) todavía no sabemos si vamos a grabar el programa propuesto", responde el flautista.

A mediados de agosto, estima Adriana Camarena, se tendría certeza sobre los espectáculos a presentar en esta edición.

El Alcalde de Guanajuato pretende que algunos eventos se lleven a cabo a puerta cerrada en recintos de la ciudad para generar algún ingreso para los negocios locales. Por la pandemia han cerrado alrededor del 15 a 20 por ciento de los hoteles, sin la certeza de que podrán reabrir.

En espera de que el FIC anuncie su programación definitiva, su directora Mariana Aymerich refiere que se presentará a compañías nacionales e internacionales. "Estamos en las negociaciones con las compañías, estamos viendo opciones innovadoras que se adapten a los nuevos tiempos", expone Aymerich.

Pero la promotora cultural Cristina Vázquez plantea que sería preferible programar de manera mayoritaria a las compañías nacionales, con el consecuente impacto positivo en la cadena de valor.

"En estos momentos lo que requiere el gremio, los trabajadores del arte y la cultura es un programa de activación", subraya Cristina Vázquez, la primera mexicana en el consejo directivo de la influyente Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de Estados Unidos (APAP).

Desde el inicio de la pandemia, la gestora cultural advirtió que no existirían condiciones para festivales internacionales durante el año y que el Cervantino como los demás festivales tendrían que enfocarse en las compañías nacionales ante el gran riesgo económico por la situación, el cierre de fronteras y como apoyo a la cadena de valor.

Si se busca oferta internacional sería posible comprar en las varias plataformas existentes dos o tres proyectos ya digitalizados de un rango de unos 3 mil 500 dólares, propone Cristina Vázquez.

En la reunión del comité organizador donde se decidió que el FIC fuera virtual, el Alcalde de Guanajuato planteó a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que los ahorros derivados de no hacerse un festival presencial se destinaran a infraestructura como recintos y plazas públicas de la ciudad donde suelen programarse eventos del festival.

El Cervantino, programado originalmente del 14 de octubre al 1 de noviembre, supondría una inversión de 84 millones 127 mil pesos, según anunció Frausto en febrero pasado (REFORMA 6/2/2020).

"No es una exigencia, es una petición", matiza Navarro, pero pugnó porque el planteamiento de apoyo a infraestructura fuera mencionado en el comunicado oficial de la reunión. "Estamos con la veladora prendida", insiste.

De acuerdo con el Alcalde, en la última edición la Federación dispuso de 84 millones de pesos para el festival y 28 millones aportados por el estado sede, Guanajuato.

Lo que no fue Un festival híbrido --digital y presencial con protocolos sanitarios-- le parece que era factible a Cristina Vázquez.

Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato decidió recorrer sus fechas del 18 al 27 de septiembre por la emergencia sanitaria y creó autocinemas en sus sedes de San Miguel de Allende y Guanajuato capital, repartirá cubrebocas, el uso de gel antibacterial, separación adecuada en espacios cerrados y desinfección de las sedes después de cada función. Al tiempo que negocia con diversas plataformas para muestras en línea de su programación.

La Feria Nacional del Libro de León optó por cambiar de fechas.

"Claro que los números (de contagio) están altos, pero lo podían mover (el FIC) a noviembre", plantea Cristina Vázquez. Un festival con un modelo distinto: a tres meses, sin la Alhóndiga y menor posibilidad de que la gente deambule por las calles.

Al optar por un formato virtual para el Cervantino, se consideró que no había condiciones de movilidad ni de seguridad sanitaria para la edición 48 de forma presencial, de acuerdo con la directora del Festival.

La gran interrogante es cómo plantear un festival virtual que no sea un remedo de su versión presencial. Cristina Vázquez lanza algunas apuestas: no tendría que verse acotado a cinco días cuando podría alargarse a dos meses al tratarse de un formato digital.

Ramiro Osorio perfila cómo podría beneficiarse el festival al adoptar el formato digital: tener una plataforma digital robusta y un buen manejo de redes sociales hará posible que el FIC multiplique sus audiencias que seguramente querrán ir a Guanajuato en las próximas ediciones.

Cristina Vázquez considera deseable haber continuado, con las debidas medidas sanitarias, con los proyectos comunitarios como el Proyecto Ruelas de teatro comunitario.

El director de escena Luis Martín Solís presentaría este año el espectáculo "Anticuario", escrito durante el confinamiento, para ser representado por adultos mayores de los centros gerontológicos de la ciudad de Guanajuato dentro del Proyecto Ruelas.

Al día siguiente del anuncio de que el festival sería solo virtual, el director de escena escribió a los organizadores. "Me dijeron que se iba a reducir mucho, a cinco días, y en mi caso el asunto que es muy congruente, yo no puedo trabajar con adultos mayores, ya no pregunté más", responde Luis Martín Solís.

El director de escena no ha dejado de recibir mensajes de sus actores, los viejos están aburridos en sus casas, quieren actuar.

A pesar de no poderlo presentar en el FIC, Luis Martín Solís piensa en la posibilidad de una versión reducida del espectáculo con al menos dos de las cuatro historias originales que los adultos mayores podrían trabajar sin salir de sus casas, con ayuda de Whatsapp, y grabarse para una función en línea.

Una pausa inusitada para un festival que nació en 1972 Al cierre de esta edición, Guanajuato --estado y capital-- continuaban en semáforo rojo donde los museos están cerrados y solo algunos hoteles permanecen abiertos, sobre todo para atender a personal de las grandes empresas asentadas en el estado.

"El FIC significa la posibilidad cada año de conocer el estado de la creación artística contemporánea y eso quedará aplazado", sentencia Ramiro Osorio.

