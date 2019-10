La violencia de género es una anomalía del sistema: Carmelo Hernández

Sinaloa.- En pleno siglo XXI hemos llegado a un punto de inflexión como seres humanos, en el que todo el conocimiento que hemos acumulado y que dábamos como inamovible debe ser cuestionado.

En términos de derechos humanos, estos se tienen que ir ampliando a derechos de todos los seres vivos en términos generales y, finalmente, introducir la perspectiva de género en la especie humana, ya que venimos de una posición no igualitaria, y la visibilidad y el papel de la mujer en la construcción del futuro lo es todo, aseguró Carmelo Hernández Ramos, investigador de la Universidad de Alicante.

En entrevista especial para EL DEBATE, el especialista en mediación y justicia penal señaló que, a través de la mediación, sería posible construir individuos, seres humanos, personas preparadas para entender que el primer conflicto que uno tiene es cuando toma conciencia de que está vivo y que puede tener un papel en la vida y en el mundo: «Es un conflicto de tu yo en el mundo, ¿qué quiero hacer?, ¿para qué estoy aquí? Son las grandes preguntas», aseveró.

¿Qué es la mediación?

La mediación es un instrumento de construcción de la personalidad del ser humano en individuos para la cultura de la paz, preparados para entender que, cuando tienen un problema, el recurso de las armas y la violencia no es la solución: «Realmente llegamos a un punto en el cual desde los procesos se debe reivindicar la proliferación de asignaturas en la formación básica de los jóvenes que tenga que ver con la mediación y cultura de paz», afirmó Carmelo Hernández.

Carmelo Hernández Ramos, investigador. Foto: Cortesía

En el marco de la impartición de su taller de mediación, género y derechos humanos en la Universidad Autónoma de Occidente, Hernández Ramos se refirió al tema de la impartición de justicia con perspectiva de género, y explicó que la introducción de la misma debe darse a la hora de construir instrumentos, a la hora de ser conscientes de cuando se define un tipo penal o se aborda la intervención con víctimas (o incluso con victimarios).

Denunció que hasta ahora no ha existido una visibilidad de lo que significa y lo que es la posición de la mujer en el mundo y en la sociedad: «Es una posición asimétrica que a la mujer le ha costado siglos de silencio para poder finalmente ser vista y entendida en toda su dimensión», afirmó.

Interacción e inclusión

Dijo ser consciente de la necesidad de hacer una evaluación de que, hasta este momento, ha existido una dominancia, una prevalencia, una mayor dedicación y presencia en la toma de decisiones de los hombres: «El resultado yo creo está mejorando notable y consistentemente desde que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y está en las mismas posiciones de poder, aunque todavía no consolidadas al cien por cinto en donde estamos los hombres», explicó Hernández.

«La perspectiva de género, en primer lugar, hay que explicarla muy bien; y, en segundo lugar, actualizarla, hacer una perspectiva de género inclusiva en la cual el hombre también se sienta implicado, porque, si no, seguimos en canales y vasos comunicantes, las mujeres que reivindican y los hombres que escuchan, pero no se pasan al otro lado para formar grupo», afirmó.

En su opinión, la perspectiva de género debe utilizarse en cualquier tipo de misión en que nos veamos implicados que signifique interacción con otros seres humanos, explicó.

Combatir la victimización secundaria

Carmelo Hernández afirmó que probablemente la línea más llamativa en la guerra que se está librando contra la violencia de género sea la de la victimización secundaria, porque se parte de la conciencia y la visibilidad de la violencia de género como algo que en sí mismo representa una anomalía del sistema, se da en las familias, se produce y prolifera en organizaciones, instituciones, en la escuela, en el mundo del deporte; es decir, está en todas las estructuras y los procesos de socialización.

El especialista en violencia de género explicó que esto es muy significativo porque simplemente basta con arañar un poco esa capa superficial en la cual nos hemos ido moviendo durante prácticamente veinte siglos para darnos cuenta de que algo estaba francamente mal y de lo que no se hablaba y no se comentaba porque parecía que era normal, y, lo que es más grave, natural: «La naturaleza no tiene nada que ver con que el hombre domine a la mujer», subrayó.

Dijo que no podemos creer lo que vemos en la televisión, donde todo se reduce a posiciones de sumisión y dominio que luego se utilizan para extrapolarlos a la realidad masculina y femenina como si todavía nos tuviéramos que definir como machos y hembras, concepto que rechaza categóricamente, y afirmó que el ser humano es mucho más que eso.

Sobre un sistema de justicia machista

Desde la perspectiva del investigador español, el sistema judicial tiene que trabajar no solamente desde una perspectiva de género, sino establecer y crear un ambiente y un itinerario desde que la mujer entra por la puerta del juzgado y la denuncia es recibida, hasta que el proceso finaliza.

Afirmó que la sociedad civil invisibiliza el problema de la violencia de género, y, por otro lado, el estado, que es el que legisla, es el que tiene que disponer de figuras que acojan a la víctima, la traten y sepan entender la dimensión del problema que tiene, para que a lo largo de ese proceso la mujer no se eche atrás, no tenga miedo y lo haga a través de las prerrogativas que el derecho otorga.

La victimización secundaria que conocemos es una realidad, tiene efectos y se tiene que corregir. En primer lugar, hay que conocer lo que es la violencia de género; en segundo, comprender por qué las mujeres tienen tanta dificultad para denunciarla, y en tercer lugar entender el entorno del contexto social, que no ayuda precisamente a que las mujeres denuncien porque las hace conformistas, les crea problemas de conciencia y se vinculan muchas veces estereotipos con falsas realidades.

«Es un mal marido, pero es un buen padre; no hay un maltratador que sea buen padre cuando a su mujer la está destrozando, destruyendo la vida, luego aparte la transferencia de valores que se traslada a hijos e hijas que es terrible y con efectos devastadores», enfatizó.

De acuerdo con la visión de Carmelo Hernández, experto en género, no es nada complicado establecer cauces y canales para el acceso y el establecimiento de cuotas a la hora del ejercicio del desempeño del poder respecto a la visibilidad de las mujeres.

Dijo que la importancia de utilizar criterios de inclusión es para que no sea una excepción, sino algo ya absolutamente normalizado.

Comentó que si hacemos un corte transversal desde una perspectiva antropológica o histórica, lo que nos dice es que la presencia de mujeres ha sido progresiva, paulatina, pero que todavía no se ha materializado en su plenitud: «Esto, hay que decirlo, tenemos que estar todos y todas en una situación de absoluto cauce de acceso a toda la estructura, desde unos niveles básicos de acceso, hasta los niveles donde se adoptan decisiones realmente de calado, donde se pueden llegar a planificar y construir programas, actividades, decisiones que converjan con el futuro, se materialice y que no haya retroceso, ni un paso atrás», concluyó el investigador alicantino.

¿Qué es la mediación?

La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas, es creativo, porque mueve a la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e implica no restringirse a lo que dice la ley.

Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los jueces o árbitros, sino que es creada por las partes.

Para que el proceso de mediación sea posible, es necesario que las partes estén motivadas, porque deben de estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa, así como para respetarse mutuamente durante y después del proceso, y respetar los acuerdos que se hayan alcanzado, circunstancia que ocurre con un alto índice de cumplimiento, porque son los que los mismos interesados han propuesto y se han comprometido a cumplir, pues la reflexión sobre la mediación ayuda a todos a entender el conflicto y su dimensión ideológica.

El perfil

Nombre: Carmelo Hernández Ramos

Lugar: Alicante, España

Profesión: investigador

Trayectoria: licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia; máster en Análisis y Prevención del Crimen, especialista en mediación y justicia penal, especialista en violencia de género, especialista superior en criminología. Autor de los libros Mediación penal: una visión práctica desde dentro hacia fuera y Migración y extranjería.

Ha publicado numerosos artículos en revistas, entre los que destacan «El maltrato psicológico. Causas, consecuencias y criterios jurisprudenciales», «El problema probatorio», «Beneficios y perjuicios de la guarda y custodia compartida y la individual para los menores afectados», «El programa Preventia: ¿s posible prevenir el delito antes de tener que sancionarlo?», «Mediación penal: una introducción metodológica y modelos aplicables en mediación intercultural». Ha desarrollado importantes proyectos de investigación como el referente a la psicología aplicada a la salud y al comportamiento humano, y uno dedicado a la psicología de la delincuencia, psicocriminología y ciencias forenses.