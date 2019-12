La violencia se nutre del miedo, del silencio y de la desconfianza

Sinaloa.- Cuando el término violencia es utilizado con excesiva frecuencia y se aplica a contextos diversos, pierde profundidad y se empieza a banalizar lo que realmente podría expresarse con él, enfatizó Jeanette Quiroz, especialista en el tema.

Entrevistada por EL DEBATE después de su disertación en el coloquio Aproximaciones Psicosociales a la Violencia, llevado a cabo en la UAdeO, argumentó que existe un peligro latente, «si tenemos las líneas de que todo es violencia, al final ya pierde el impacto; por decirlo así, se livianiza [sic], y se pierde la capacidad de reflexionar sobre ello».

Jeanette Quiroz sostiene que cuando hablamos de violencia, hablamos de un acto que en sí ya es violento o el efecto que tiene ese acto en algún sujeto, en alguna persona que lo recibió, pero existe el problema de que a veces resulta difícil delimitar qué es violencia: «En los momentos que estamos viviendo, actualmente con problemas del narcotráfico y crimen organizado, creo que necesitamos detenernos a pensar, para saber cómo podemos enfrentarnos a ella o cómo podemos trabajar con ella», señaló.

Posicionamiento frente a la violencia

La investigadora resaltó que si se tiene la creencia de que la violencia es algo externo, existe la sensación de que el individuo no tiene nada que hacer al respecto; pero si, en cambio, se detiene y se piensa que la violencia también le compete, que tiene algo que ver con eso que se llama violencia y cómo se está posicionando al respecto, a partir de eso es cuando se pueden hacer cambios y reflexiones al respecto, aseguró.

Jeanette Quiroz Bautista, investigadora de la Universidad Michoacana. Foto: El Debate

Quiroz refiere que, en su experiencia personal, al haber dedicado gran parte de su vida a profundizar en el estudio del tema de violencia y criminalidad, llega un momento en que se siente desesperanza: «Al elaborar mi tesis doctoral sobre jóvenes en contextos de violencia, me llegó una sensación de vacío de que estamos mal, y al trabajar con grupos de jóvenes notaba en ellos eso también».

Jóvenes en contextos complicados

Las experiencias que Quiroz registró en su investigación reflejaban un desinterés de los jóvenes en hacer el bien o el mal, de que no importaba ingresar a las filas del crimen organizado, ya que quienes hacen la ley también participan en cuestiones ilícitas. «Eso me ha llevado particularmente a reflexionar mucho sobre la ética. Al escuchar el discurso de niños y jóvenes, veía que había una problemática de éticas, de no poder diferenciar entre el bien y el mal».

Esto último es un problema que, a decir de la investigadora, se va viendo desde la infancia, cómo se va creando la corrupción: «Una de mis apuestas como académica es trabajar con la construcción del sujeto ético desde la infancia, que aunque la sociedad esté como esté, haya la posibilidad de transmitir a los jóvenes una reflexión crítica de lo que está bien y lo que está mal; cuáles son las consecuencias de ese actuar y de mis acciones».

La investigadora agregó que en esto influye el hecho de que estamos en una sociedad que por el capitalismo y el neoliberalismo se da el individualismo: «Primero yo, veo primero por mi bien», y al hacer eso olvidamos el vínculo social: «Creo que uno de los triunfos de la violencia es que ha logrado romper el vínculo social, ha logrado hacer que no confiemos el uno en el otro y que tengamos miedo de hablar, porque quién sabe quién nos escucha».

Recuperar el vínculo social

La especialista en violencia se manifestó convencida de que «si logramos recuperar algo de esta confianza, tendría que ver con que logremos los adultos construir posturas éticas respecto a nuestro actuar, que no solamente porque se puede hacer lo incorrecto lo hagamos, y podamos transmitir eso a las nuevas generaciones».

Jeanette Quiroz aseguró que es esencial plantear una postura de diferencia en lugar de caer en el «me vale gorro, todos lo hacen», y se debe apostar a la ética, al tratar de vincular, a que se construyan redes de confianza, porque del miedo, del silencio y de la desconfianza se nutre la violencia.

Alertó sobre lo que representa la idea de que los grupos del crimen organizado puedan estar a favor del pueblo: «La cuestión es que no se nos debe olvidar que se trata de un negocio, quieren dinero, están en la cuestión de ganancia económica y de poder, entonces van a estar a favor del pueblo mientras eso les permita conseguir sus medios; cuando no, la gente es desechable. Esos son los peligros de heroificar o poner como benefactores a estos grupos».

Ineficacia del Estado afecta a la juventud

Uno de los principales hallazgos en la investigación conducida por Quiroz fue darse cuenta de que lo que más aquejaba a los jóvenes no era la violencia del narco, sino la ineficacia del Estado, realmente un Estado que no marca la diferencia, que sus representantes no hacen valer las leyes, genera problemas a los jóvenes, porque ya no hay distinción entre lo bueno y lo malo: «Me di cuenta de que estos grupos toman poder cuando hay una ley fallida. Si la ley falla, ellos surgen como ley. Parte de las conclusiones fue acercarme a la ética como una posible vía, construir estos lazos de escucha en los jóvenes y ver las diferentes formas en que los jóvenes se posicionaban frente a esta violencia».

Jóvenes michoacanos divididos

Sobre la situación en su natal Michoacán, comentó que está polarizado en cuanto a la juventud: «Digamos que en Tierra Caliente hay una mayor aceptación de los grupos organizados, hay hasta narraciones de cómo las madres les dicen a sus hijos: “Si te portas mal, te voy a llevar con fulanito de tal”, porque son los que imponen la ley».

Detalló que en el momento de las autodefensas hubo gente que defendía a los grupos del crimen organizado porque consideraban que eran los que podían salvarlos del Estado represor, pero hay otras regiones donde se ven como ajenos, que vinieron a irrumpir, a implantar la violencia: «Morelia se ha mantenido un poco salvaguardado, al ser la capital, como protegida, pero parece que ya nos está alcanzando», concluyó.