La violó un cura a los 8 años; hoy exige respuesta de la CNDH

CDMX.- Ana Lucía Salazar, a sus 36 años, habla de su violación cuando era niña, por parte de Fernando Martínez, quien era en ese tiempo sacerdote de los Legionarios de Cristo, en Cancún, Quintana Roo.

En entrevista para Imagen, con Francisco Zea, cuestionó el comunicado de prensa por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a su caso.

"Yo ingresé una carta en la CNDH, junto con otras dos víctimas; que fue una carta de hechos, porque quejas no podíamos porque estaba prescrito, pero debido a la relevancia que tomó el tema hubo una especie de discurso, o una especie de carta pública por parte de la CNDH, porque no lo veo como un posicionamiento digno, sonoro, rugiente, que de verdad permita que nosotros como sociedad salgamos a proteger a la infancia de nuestro país, que eso sí es nuestro patrimonio, ellos sí son importantes y ellos sí son el foco en donde debemos estar aunque no voten, aunque no tengan partido político”, dijo Ana Lucía.

Expone en la entrevista el dolor emocional que este hecho le marcó en su vida. La violación ocurrió dentro de la escuela primaria donde iba desde 1991 a 1992. Durante este tiempo la CNDH no exigió a la SEP un llamamiento de atención a este tipo de casos.

has de cuenta que me encerraron en la escuela de por vida y me dejaron ahí, porque nadie está fincando las responsabilidades a las instituciones que deben de dar la cara por un delito de pederastia

agregó.

El sacerdote siguió dando clases desde 1969 y con ello muchas personas resultaron agredidas. Ana Lucía se pregunta por qué en todo este tiempo ni la CNDH ni la SEP pusieron un alto a esta persona y lo dejaron seguir en libertad.

Respecto a que en el comunicado de la CNDH que no se señala la comisión de un delito, expresó que es indigante la falta de interés por parte de las autoridades encargadas de estos hechos.

No hay nadie señalando, ni haciéndole pagar su delito como violador confeso, no hay nadie señalando a los cómplices y a los encubridores, no hay nadie señalando que estos señores están saliendo a las escuelas a violar niños y que como institución se están protegiendo

criticó.