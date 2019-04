Laboran bajo protesta en UABC por adeudo 

Mexicali, Baja California Sur .-La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) trabaja bajo protesta, ante un adeudo del Gobierno del Estado por 988.5 millones de pesos, entre las medidas está colocar "deudómetros" en las escuelas y facultades para concientizar al estudiantado.



El Rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo indicó en conferencia de prensa que la protesta es porque consideran que la Universidad ha sido responsable en sus gastos.



"En esta Universidad ya estamos trabajando bajo protesta, estamos protestando porque consideramos que hemos hecho bien las cosas, somos ejemplares en muchos rubros", destacó el académico.



Tenemos un sistema de pensiones que, a nivel nacional, solo dos universidades lo tienen, el sistema garantiza más de 100 años su vida, y además la Universidad tiene investigaciones muy importantes





Valdéz Delgadillo subrayó que no desean suspender las clases, pero sí se tuvo que tomar un acuerdo, en conjunto con el Patronato de la institución, para reforzar un plan de austeridad implementado desde el 2017.





Vamos a poner un deudómetro en las escuelas para informar a cuánto asciende el monto de la deuda por el Estado de Baja California, para que se genere la presión



"Me parece complicado hacer una manifestación porque hay un ambiente electoral (en Baja California habrá elecciones el 2 de junio), y a mí sí me preocuparía de la vocación académica a la política", señaló.



El Rector sostuvo que ha tenido pláticas con el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, pero aún así los recursos no han sido fluidos.



"(En cambio) Por parte del Gobierno federal no se ha tenido ningún retraso, y con recursos propios de la Universidad, se han mantenido las clases", expuso.



"El tema del adeudo pone en riesgo la autonomía, porque ya no podemos decidir cuándo podríamos salir a ofertar matrícula, hay un 157 por ciento de crecimiento de la matrícula del 2002 al 2018", mencionó.



Por ahora no se hará obra nueva, acotó.

El pasado 12 de marzo, el Gobierno de Baja California firmó un acuerdo con el Rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo para entregar 600 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con la que tienen un adeudo de mil 9 millones desde octubre del 2018.