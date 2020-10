Morelia, Michoacán. - En redes sociales volvió a surgir una Lady luego de un video de una mujer se niega a pagar 40 pesos luego de un familiar se realizara un corte de cabello en un salón de belleza en Morelia, Michoacán; los usuarios de Internet comenzaron a compartir la grabación donde apodar #Lady40pesos a la señora.

La mujer que usa un pantalón floreado y una blusa negra, de acuerdo a lagrabación; comienza agredir de manera verbal a la peluquera, al mismo tiempo de decirle palabras altisonantes, esto mientras la estilista le corta el cabello a otra persona, y alguien más graba lo que esta ocurriendo.

Unos segundo más tarde, la mujer que acompaña a #Lady40pesos, señala que ella también trae dinero y que puede pagarle eso, pero no lo hará, además la mujer se acerca a ella y le dice que no le pague nada, mientras que la peluquera les dice 'no me lo pague, yo no me voy a morir por 40 pesos'.

Por su parte la agresora se acerca a la estilista y le dice 'La que se va a morir de hambre eres tú, porque eres empleada, de gata no pasas' y mientras terminaba de decir esas palabras se fue encontrar de la mujer para agredirla físicamente, aunque, aparentemente quien grababa el video trató de intervenir.

Ante el trato de la mujer hacia la estilista y luego de no querer pagarle por el servicio que ya había usado, la mujer fue apodada en redes sociales como #Lady40pesos y su video circula en las redes sociales.

#LadyRata

A mitad del mes de abril, otra Lady surgió en Apatzingán, Michoacán, en donde se acusó a una mujer de robarle 100 pesos a un niño que acudió a un mercado a realizar compras y mientras ponia en una bolsa los objetos que iba a pagar, dejó el billete a un lado y la mujer aprovechó y tomó muy discretamente el dinero.

En el video que circula en redes sociales se observa que el menor deja el dinero en el monto de fruta, mientras él esta escogiendo algo y metiéndolo a una bolsa de plástico; cuando se acerca la mujer y muy disimuladamente toma el billete del pequeño y lo mete en su bolsa, luego ella continua haciendo sus compras como si nada.

El pequeño se hizo tan viral que luego de que una mujer le robara su billete en un mercado de Apatzigán, después de todo eso un comercio local encontró al niño y le regalaron helados, informan medios locales, esto con el objetivo de hacer sentir mejor al pequeño ante la situación que vivió.

Fue a causa de otro niño al que le enterneció la acción y le preguntó a su mamá si el niño se habría puesto triste, por lo que pidió a su madre comprarle un helado al pequeño para que se sintiera mejor, dado esto, una heladería de la entidad realizó la acción y envió muchos helados al pequeño víctima de #LadyRata.