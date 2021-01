Lamenta Jaime Rodríguez cifra récord en hospitalización por Covid-19 en Nuevo León

Nuevo León.- El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Caderón, también conocido como “El Bronco”, lamentó que la entidad rompiera su propio récord en registro de ocupación hospitalaria por la pandemia de Covid-19.

Este 12 de enero, Jaime Rodríguez informó a través de su cuenta de Twitter, que la ocupación hospitalaria en Nuevo León registró un total de mil 905 personas a causa del coronavirus SARS-CoV-2, pese a los esfuerzos del gobierno estatal para combatir la pandemia.

Lamentablemente ayer nuestro Estado registró la cifra más alta de hospitalizaciones por COVID19 en lo que va de la pandemia, mil 905 personas se encuentran luchando por su vida en un hospital contra este terrible virus que tanto daño le ha hecho al mundo”, escribió El Bronco.

El gobernador Jaime Rodríguez lanzó un contundente mensaje asegurando que los hospitales se están llenando a consecuencia de los habitantes que siguen sin acatar las órdenes del gobierno para tratar de disminuir los casos de Covid-19.

Así, pidió a los pobladores a no salir a menos de ser necesario de casa y evitar las fiestas y reuniones que suelen ser puntos focales de propagación del coronavirus, SARS-CoV-2.

“Nuestros hospitales se están llenando, y se los tengo que decir, si no acatan las medidas de prevención, si no se quedan en casa y salen a divertirse como si nada estuviera pasando, no habrá espacio en donde podamos atenderlos, este virus no es un juego”, agregó el mandatario estatal.

Por último Rodríguez Calderón hizo un llamado a la población de Nuevo León, asegurando que el virus que se originó en China en noviembre de 2019 no respecta género ni distingue condición, por lo que pidió mantenerse lo más posible en casa.

Asimismo, reiteró que la pandemia no debe tomarse como un juego, pues son vidas humanas las que se están debatiendo en los hospitales por sobrevivir.

“Hay muchas personas luchando entre la vida y la muerte y otros más han perdido la batalla contra este virus; que en paz descansen. No lo tomen como un juego, este virus no distingue condición, les pido de favor, no lo desafiemos. Si no es necesario que salgas ¡quédate en casa!”.

Hasta el momento de esta publicación, el estado de Nuevo León suma 6 mil 910 muertes causadas por la enfermedad respiratoria Covid-19 desde que comenzó la pandemia en México.

En total se han registrado 131 mil 833 casos de coronavirus SARS-CoV-2, siendo la Zona Metropolitana de Monterrey el área más afectada por la pandemia.