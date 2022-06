Lanza SOS hermana de Cecilia Monzón; 'Nuestra vida peligra'

Puebla.- Helena Monzón alertó en un video que su vida y la de su familia está en peligro en Puebla por exigir justicia por el feminicidio de su hermana Cecilia Monzón, cuyo principal señalado de ser el autor intelectual es Javier López Zavala, ex Secretario de Gobierno en el sexenio de Mario Marín.



En la grabación que colgó en sus redes sociales, en la cual etiquetó a la Embajada de España en México, al tener ella la doble nacionalidad, narró que la estaban siguiendo en el automóvil que se encontraba a bordo posterior a las 14:20 horas.



"Nos están siguiendo este momento, intentan asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más, ayer se procedió a detener al señor Javier López Zavala, consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento", expresó.



"Lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, que el Gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y la justicia se imparta".



Horas antes, la misma Helena había alertado que anuncios espectaculares con la leyenda "JusticiaParaCecilia", uno de ellos frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron quitados en Puebla sin saber quiénes fueron los responsables.



"Ya empezamos, las influencias que denunciaba. Nos están quitando los espectaculares de #JusticiaParaCecilia. Así responde una parte de Puebla a la verdad, escondiéndose y deseando que no hagamos ruido", dijo.



"Me dicen que la cosa está caliente, para mí y mi familia. No para los feminicidas de #CeciliaMonzón".



Ayer, en entrevista para Grupo REFORMA, Helena afirmó que no le quedaba duda de que López Zavala fue el autor intelectual del feminicidio de su hermana, el 21 de mayo pasado, en el Municipio de San Pedro Cholula.



"Desde luego (me preocupa su influencia política). Esta es la perspectiva machista: es una persona que, sí efectivamente es el autor intelectual, puede intentar usar sus influencias (para librar la justicia)".



"El Poder Judicial tiene que servir a la justicia, y evidentemente evitar este tipo de influencias, y la Fiscalía tiene que velar por la seguridad de mujeres en el estado", señaló en entrevista.

Javier López fue ex pareja de Cecilia Monzón, quien lo tenía demandado para obligarlo a pagar la manutención de un hijo, de cinco años de edad, que ambos tuvieron.