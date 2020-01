"Las mujeres se han convertido en un botín de guerra"

Sinaloa.- En América Latina y el Caribe se cometen al día doce muertes violentas de mujeres, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). De estas, al menos diez ocurren en México, advirtió Pablo Navarrete Gutiérrez.

La activación de la alerta de género en Sinaloa puso en marcha mecanismos cuyo objetivos van encaminados a disminuir los niveles de violencia contra la mujer; sin embargo, el abogado subraya que no existe una fórmula de medir los alcances que el mecanismo puede tener.

El maestro en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales indica en entrevista con EL DEBATE que reside también en manos del Poder Legislativo proponer un aparato que evalúe los alcances de la alerta.

Otra de las entidades involucradas en el cumplimiento de la alerta es el Poder Judicial, llevando firmemente los procesos de sentencias con perspectiva de género. Igualmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pese a ser un ente constitucionalmente autónomo, tiene que iniciar procesos mejorados, destacó el especialista.

Todas estas acciones reforzarán los programas que la federación y los municipios puedan llevar a cabo a partir de un esquema de intervención en temas tan sensibles como la violencia de género, afirmó Navarrete Gutiérrez, quien ha fungido como coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres y ha sido miembro de organizaciones gubernamentales de derechos humanos, como Amnistía Internacional México.

¿Cuáles son las características de la violencia contra la mujer en México?

«Detrás de muchos de los feminicidios está la violencia sexual, es la expresión más grave y cruel de la violencia contra las mujeres. Tenemos índices muy altos en el país. Anualmente se están presentando cerca de 15 mil denuncias por violación.

También se estima que por cada denuncia que se presenta, hay siete u ocho denuncias que no se presentan, esto es la cifra negra. De forma que en la multiplicación hay más de 120 mil casos anualmente de denuncias no presentadas y presentadas ante el Ministerio Público.

De eso, tenemos una cantidad mucho menor de casos que son procesados ante la autoridad. De ellos, uno de cada cinco casos que se presentan llegan a una sentencia condenatoria: justa razón por la que la Organización de las Naciones Unidas se planteó esto como uno de sus desafíos del 2019».

¿Qué está pasando con el cambio de los roles de género?

«El género es una categoría que justo lo que nos quiere dejar de manifiesto es la construcción social de lo que se entiende por un hombre y por una mujer, por eso abarca a ambos; es un tema de vinculación de esa violencia contra las mujeres. Además, sin reducir el escenario de los altos índices de violencia contra las mujeres, es multicausal, y limitarla a uno solo no es factible.

El incremento se está manifestando en la medida que las mujeres están avanzando en los procesos de autonomía económica y de empoderamiento; esto es algo muy relevante, porque en la medida que las mujeres ganan derechos, los hombres pierden privilegios, y hay una reacción violenta del patriarcado hacia eso, misma que se agravará cuando se empiece a poner en marcha la reforma constitucional para que todos los cargos públicos sean bajo la vía de la paridad.

Ese será un punto de quiebre muy importante y que ya está autorizada la modificación, y entonces dimensionar cómo la violencia contra las mujeres tiene un elemento de reacción del patriarcado frente el avance y la conquista de derechos por parte de las mujeres».

Manifestación de mujeres en contra de feminicidios y violencia de género. Foto: Agencia Reforma

¿Qué nos indican las estadísticas?

«El dato estadístico de México en el 2018 es que están muriendo cada día nueve o diez mujeres; no mueren, son asesinadas de forma muy violenta. Esto representa una víctima cada 190 minutos. Lo que se tiene de registro del último análisis de ONU Mujeres, Secretaría de Gobernación y de Immujeres, a partir de las actas de defunción se confirmó este dato.

Uno de los rasgos característicos es la saña y la crueldad con la que se realizan los asesinatos. En los últimos 33 años, a partir de 1985, tenemos que más de 55 mil mujeres fueron asesinadas; habría que agregar 2019, y estaríamos tocando más de 66 mil casos de mujeres asesinadas en México en los últimos 34 años, lo cual nos coloca en una posición inusitada de violencia machista en contra de las mujeres en nuestro país. Algo que preocupa es el uso con mayor frecuencia de ácidos y de químicos para ultimarlas, que no se veía en nuestro país, y eso está prendiendo los focos rojos.

Esas 55 mil víctimas representan 5.5 veces la capacidad del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, solo para poner en comparación. Afirmamos, sin lugar a dudas, que estamos en una situación de emergencia nacional por la violencia contra las mujeres nunca antes registrada. Urge atender con determinación y firmeza por parte de los diferentes órdenes de Gobierno involucrados».

Mujeres piden un alto a la violencia contra niñas y mujeres. Foto: Agencia Reforma

¿Qué representa la mujer para los grupos de la delincuencia organizada?

«Se han convertido en un botín de guerra donde se mandan mensajes, donde las mujeres han sido consideradas objetos, no sujetas del derecho. Es importante que se tenga en consideración para hacer las intervenciones pertinentes».

¿Son efectivas las alertas cuando desaparece una mujer o adolescente?

«Es muy complejo, pero también es muy grave: las primeras horas de desaparición de una mujer son claves para encontrarlas con vida, ese es el gran aprendizaje de Ciudad Juárez (Chihuahua). Tenían que pasar un periodo de 24, 48 y 72 horas.

Se logró acreditar en muchos de los casos, llevé varios, que cuando las mamás las estaban buscando, todavía estaban con vida. Hay muchos casos donde no se investigó justo por una serie de prejuicios. Aquí la responsabilidad es de la Fiscalía.

Los medios de comunicación generan un mecanismo de difusión de la pesquisa que sacó la dependencia, pero son ellos los que tienen el deber de investigar y dar con ellas con vida, son las instituciones de procuración de justicia de los estados.

Tenemos un fenómeno muy grave, que son los grupos de trata, que encuentran a sus víctimas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, que hoy tienen mucho más acceso: las enamoran y se inician los procesos de explotación sexual, sobre todo.

Hay casos muy conocidos de chicas de comunidades que se casan con ellos y se las llevan a Estados Unidos para trabajo sexual. Hubo un caso reciente donde la víctima era obligada a sostener cuando menos cuarenta relaciones sexuales al día. Cuando no investigamos las desapariciones en el contexto de gravedad y de violencia social que vivimos, dejamos pie a que los tratantes u otros grupos delincuenciales hagan de las suyas».

¿Qué dificultades se presentan en los estados en materia de combate a la violencia contra la mujer?

«Estamos trabajando con Gobiernos que tienen alerta, entre ellos el de Michoacán y Morelos. Plantean, y me parece muy importante, desde los estados generar dinámicas distintas a las del pasado. El proceso de impulso ahora tiene que venir de las entidades hacia la federación, no al revés; es aquí cuando cobrará verdadero sentido el pacto federal. Vemos mucho compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel en el tema, vemos capacidad de diálogo y compromiso.

Desde aquí, seguramente saldrá un proceso de evaluación de qué ha pasado a tres años. El estado tendría que sacar un informe pormenorizado de los avances de la alerta, en que no se ha avanzado por razones ajenas y en que definitivamente no se ha cumplido, en un ejercicio de transparentar y decirle a la sociedad quién no está haciendo la tarea. No es justo que cada ocasión que sucede un feminicidio, a la que se le reprocha es a los titulares municipales o estatales donde sucede el feminicidio, no porque les defienda, sino porque no les toca: el reproche es al feminicida».

Aunque el reclamo de la sociedad es en el sentido del llamado a la condena, la exigencia a los Gobiernos para ser enérgicos y la Fiscalía...

«Es cierto. Mínimo, frente a un acto de esta naturaleza, no cuesta nada la condena social y salir con todo y decir que te sumas a la exigencia para que se investigue el caso. Hay que replantear un balance a esta distancia de la alerta, desde el estado y desde los municipios. Escuché una declaración de la comisionada nacional Candelaria Ochoa: le pidieron que hiciera una evaluación en el Estado de México, y dijo que era imposible hacerlo. La Secretaría de Gobernación tiene que implementar mecanismos de evaluación, seguimiento y acompañamiento, ya que fue la instancia que dictó la medida; tendrían que darse estos mecanismos.

Siempre, en el norte de México hemos sido proactivos, dinámicos, y confío que se presente un estudio elaborado de motu proprio, con la franqueza que los caracteriza como norteños, para identificar en qué sí se ha avanzado, qué no, y en lo que hay que reforzar».

¿Cómo afectan las críticas a la elección de la titular de la CNDH, Rosario Piedra?

«El tema de la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los 26 años que tenemos de vida institucional de los mecanismos de defensa, no habíamos tenido en los procesos de elección una merma a la parte fundamental, al corazón y al espíritu del defensor del pueblo, que es la calidad moral. Es un tema muy delicado, porque justo se plantea aquí como un contrapeso efectivo del ejercicio del poder. En temas tan delicados como este, la CNDH jugó un papel muy importante en todos los temas de trabajo donde se investigó la alerta de violencia de género.

Quienes conocemos la institución del ombudsman, de donde está inspirada la CNDH, sabemos que la calidad moral y el prestigio ético es una de las mejores herramientas. Es relevante en el sentido de que habrá que generar otros instrumentos de calidad moral, mismos que se pueden dar desde los medios de comunicación, que tienen una dimensión de defensores de los derechos humanos. La calidad moral y la fuerza ética es uno de los componentes más importantes, hay que completarlos desde otra parte».