Las promesas de Alfredo Ramírez a Michoacán durante su toma de protesta como gobernador

Morelia, Michoacán.- ‘Ayer concluyó el mandato de un gobierno que decidió confrontarse con el Presidente de la República y que tuvo como resultado de su gestión: profesores sin sueldos, programas federales desaprovechados, rezago en el desarrollo regional y metropolitano, incremento de la inseguridad, crisis financiera e instituciones desmanteladas’: Alfredo Ramírez Bedolla.

Esta mañana de viernes, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla rindió protesta como el nuevo gobernador de Michoacán en el patio principal del Centro Cultural Clavijero de la ciudad de Morelia. Evento al que se dieron lugar más de 500 personas.

‘Me quiebro, pero no me doblo’, fueron las primeras palabras que emitió el nuevo mandatario michoacano como en un respiro luego de los procesos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que señalaban, entre otras cosas, la presunta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones del 06 de junio que le dieran la victoria.

‘En los últimos meses han intentado de todo para detenernos, intentaron arrebatarnos nuestros derechos democráticos y el derecho del pueblo a decidir sobre el destino de nuestro glorioso Estado de Michoacán de Ocampo; ¡pero no lo lograron! ¡no nos doblamos!’, aseveró.

En su mensaje a las y los michoacanos, Ramírez Bedolla aseguró que su gestión gubernamental estará regida por los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, No robar y No traicionar.

Y ante las diferentes problemáticas que aquejan al estado, señaló entre sus prioridades de atención la relación con el magisterio michoacano y el sector educativo, con quienes hasta el momento existe una deuda salarial desde el gobierno pasado.

‘Con el respaldo del Gobierno de la Republica, lograremos la federalización de la nomina magisterial y reformaremos nuestros subsistemas y nuestras universidades interculturales,’, aseguró.

Además, el mandatario se comprometió mantener y reconocer en la Constitución la autonomía la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.

‘Seguiremos el anhelo de Don Melchor Ocampo, de elevar a Nacional, nuestra Universidad Michoacana como lo hemos venido impulsando en los últimos años, la UMSHN, tiene que ser el semillero de nuestras nuevas generaciones con una vocación nacional y que juegue un papel trascendental en el fortalecimiento y el desarrollo regional y sectorial de nuestro estado’.

Por lo que, dijo, buscará alcanzar en los próximos años un presupuesto base suficiente para la universidad michoacana, además de convenios de colaboración para que las y los profesionistas ayuden y se involucren en el desarrollo del estado.

En cuanto al desarrollo económico y productivo de Michoacán, el gobernador compartió que se trabajará para ser un estado T-Mec, de México, a través de condiciones logísticas para la trazabilidad de rutas de exportación, el desarrollo de parques industriales y la atracción de inversión.

‘Buscaremos generar las mejores condiciones tributarias, para la llegada de empresas integradoras a nuestro estado y lo haremos de la mano de la federación y mediante el fortalecimiento a las instituciones estatales en la materia’.

Con respecto a las culturas, pueblos y comunidades originarias, dijo que se tomará el ejemplo de sus esquemas de organización y desarrollo exitosos; ‘garantizaremos las condiciones para el acceso al presupuesto directo y participativo y en todo momento seremos impulsores de procesos de escucha y dialogo para la resolución de conflictos’.

Por otro lado, Alfredo Ramírez advirtió que en su gobierno no habrá impunidad para aquellos que ejerzan violencia contra las mujeres y que la gestión gubernamental tendrá perspectiva de género.

Y, finalmente, se comprometió a que las cocineras tradicionales, la riqueza culinaria, los destinos turísticos, las fiestas tradicionales y artesanías de Michoacán, serán la imagen de la entidad ante el mundo. ‘Haremos de nuestras artesanas y de nuestros artesanos, los guardianes de nuestra preservación cultural’.

Para ello, ‘necesitamos de todas y de todos para hacer frente a los nuevos retos, nos están dejando un estado en la ruina financiera, pero con un espíritu que se fortalece ante las dificultades’, culminó.

El ahora titular del Poder Ejecutivo de Michoacán ingresó al recinto acompañado del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos en representación del gobierno federal, así como de Armando Hurtado Arévalo, representante del gobernador saliente Silvano Aureoles Conejo y de los integrantes comisión de Protocolo de Congreso del Estado.