"Les destrozaron la cara a todos y después le dieron el tiro": Padre de las víctimas de Tangamandapio

"Ahorita no pueden ir a sus labores por el miedo de que hay gente armada que no se a que vienen o a que vengan, yo respeto el trabajo de cada quien, lo que ellos no respetan es a la comunidad", dijo Juan, primo de uno de los jóvenes asesinados.

El padre de un joven de 17 años que se encontraba entre las víctimas, asegura que el lunes, el grupo de jóvenes salió en busca de panales de abeja para colocarlos en las ofrendas que tradicionalmente montan en la comunidad durante el Día de Muertos pero que jamás se imagino que no volverían, sostiene que su hijo no tenía relación con los criminales.

