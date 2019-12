Liberan a Baiyu Liu, mujer china retenida en aeropuerto de la CDMX

CDMX.- Baiyu Liu, la joven retenida por Migración durante diez días en la terminal 2 del AICM, fue finalmente liberada el pasado viernes. A través de mensajes, reseñó a EL DEBATE cómo transcurrió ese décimo y último día y cómo el Instituto Nacional de Migración le solicitó firmar un documento para ser liberada en el que ella aceptaba haber llegado a México ese mismo 20 de diciembre.

Baiyu Liu, joven madre de nacionalidad china, fue sorpresivamente liberada por autoridades de Migración mexicanas del aeropuerto de la Ciudad de México luego de permanecer diez días comiendo mal, sin comunicación, sin sus documentos y con la amenaza constante de ser deportada, pese a contar con su pasaporte y su visa de trabajo en regla.

Esta es la cuarta parte de esta historia que EL DEBATE le presenta. Fueron diez días en los que la joven de 24 años estuvo retenida por autoridades de Migración; días en que la duda, la incertidumbre y el miedo rodearon a esta pequeña familia extranjera. Su marido, William Randal, en su desesperación, contó esta situación a EL DEBATE.

Luego de tres días seguidos de publicar el calvario de Liu, de un amparo interpuesto por sus abogados y de una ampliación de amparo bajo el argumento legal de que estaban cometiendo una injusticia, la joven fue liberada.

Baiyu junto a su hija. Foto: Cortesía

En entrevista para este medio, la protagonista de esta historia relató lo sucedido ese último día de su detención, el viernes 20 de diciembre. Ese día, Liu esperaba su única comida del día.

La había solicitado un poco más temprano —afirmó—, por lo que sabía que el guardia de Migración no tardaría en buscarla: «Entonces escuché mi nombre, así que fui al escritorio y firmé mi nombre. Justo después de hacer eso, el guardia de seguridad me dijo que fuera a la puerta. Salí, y vi que la mujer a cargo del INM me estaba esperando con otra mujer que trabajaba para ella. Ella me saludó y fuimos a la otra habitación, al lado de la habitación donde me estaba quedando», relató Liu.

Ahí, las tres mujeres tomaron asiento, y la encargada le informó que ya podía ingresar a México.

Baiyu Liu destacó que, al escuchar eso, ella se sintió conmocionada y asustada, preocupada de que fuera una trampa, ya que, previo a esto, durante el día no querían que ella firmara la protección de sus derechos en México, aseveró.

Baiyu Liu. Foto: El Debate

La denuncia contra el Instituto Nacional de Migración

«Ella me dio un papel diciendo que, si firmaba mi nombre, podría irme de inmediato. Leí el documento, estaba en inglés, tenía toda mi información, y decía que renunciaría a mi cargo penal contra ellos voluntariamente. Le dije que necesitaba mi teléfono para usar el traductor para poder hablar con ella. Entonces, la otra mujer fue a buscar mi teléfono», contó Liu.

Ya con el celular, Liu les explicó que el papel que querían que ella firmara no decía nada respecto a que ella podía ingresar a México, y que no renunciaría a los cargos contra ellos: «Y le dije que no firmaría nada antes de hacer una llamada telefónica.

“Necesito hablar con mi esposo o mi abogado”. Ella trató de convencerme de que lo firmara, que podía confiar en ella. Le dije que INM no me había estado tratando muy bien, tenía comida una vez al día durante días; a pesar de que ella me ayudó, todavía no podía confiar en la autoridad firmando documentos como ese», destacó la joven.

Fue cuando la representante de Migración le dijo que la entendía, que pediría permiso para permitirle hacer una llamada telefónica. Luego le devolvió su teléfono, y volvió Baiyu a la habitación donde estaba retenida: «Tomé la comida que me correspondía. Luego le conté lo que me sucedió a un chino que tiene una situación similar conmigo porque sentí que alguien necesitaba saber lo que me pasó. Luego escuché mi nombre nuevamente, así que salí y vi que eran ellos nuevamente. Esta vez ella me dio mi teléfono y dijo que podía llamar o enviarle un mensaje a mi esposo, pero solo para preguntarle sobre el número de teléfono de los abogados; también ella vería mi teléfono o escucharía la conversación todo el tiempo», expuso. Sin embargo, el teléfono de su esposo, William Randal, estaba ocupado.

La mujer de Migración le insistió a Baiyu Liu que firmar ese documento era un proceso normal para liberarla, que, una vez que lo firmara, se podía realizar el siguiente paso para que dejara ese lugar. Le dijo que si ella insistía en hacer la llamada, permanecería allí más tiempo, posiblemente siete días hábiles: «Le dije que podía esperar y que, si fuera necesario, volvería a mi habitación en ese momento, pero no firmaría sin una llamada telefónica. Entonces volví», contó Liu.

«Hacía menos de un minuto que regresé, y se llevaron al chino con el que hablé. Entonces apareció la mujer del INM y me dijo que tomara mis cosas y que fuera con ella. Entonces, después de que salimos de esa habitación, le pregunté qué estaba pasando. Ella dijo que íbamos a su oficina, y agregó “bienvenida a México”. Estaba totalmente confundida y asustada; pero, como siempre, fingí que estaba bien».

En esa oficina había otras dos mujeres que hablaban inglés, mencionó Liu. Ellas le dieron los documentos en español, diciéndole que era el papeleo que le permitiría entrar a México. «Vi que mi pasaporte estaba en sus manos. Una vez más, dije que necesitaba llamar, así que me permitieron tener una llamada telefónica. Entonces llamé a mi esposo, y le dije lo que estaba pasando, y acordamos firmarlo, porque él solo quería que yo saliera y pudiéramos estar juntos nuevamente. Dijo que iría al aeropuerto de inmediato», relató.

Luego de esa llamada con William Randal, Baiyu Liu les preguntó que si firmaba ese documento aun así volvería a donde la tenían retenida, a lo que le respondieron que no, que ella podría irse de inmediato.

Baiyu Liu contó a EL DEBATE que le explicaron que el documento que firmaría diría que ella arribó al aeropuerto de la Ciudad de México a las 18:17 horas del 20 de diciembre del 2019, no como realmente sucedió, pues ella llegó de Shanghái, China, el 10 de diciembre: «Con eso me permitieron ingresar a México, así que lo firmé, y era un grueso montón de papeleo en español. Inmediatamente después de que firmé el papeleo, me entregaron el papeleo original diciendo que renuncié a la acusación contra ellos, así que también lo firmé. Luego me dieron mi pasaporte, y el formulario de inmigración decía que su jefe me sacaría del aeropuerto».

Luego de eso, Baiyu Liu tomó su equipaje de mano, siguió a esta mujer y buscó su equipaje. Dice que mientras esperaba en la fila, la mujer del INM le dijo que tenía que irse. Liu le respondió que estaba bien, y entonces la mujer le preguntó a dónde iba a ir. «Cuando le dije que mi marido vendría a recogerme, ella dijo que era perfecto, así que se fue, y yo me adelanté a buscar mi equipaje y salí del aeropuerto».

Así fue como Baiyu Liu pasó sus últimas horas en el AICM. Así terminó una de sus más terribles experiencias, en la que el miedo constante a ser deportada fue el pan de cada día, pues en China, si se es deportado, se es consignado a las autoridades, pues se entiende —de acuerdo con sus leyes— que «algo malo» se hizo en aquel país que deporta.

Daño moral irreparable

Manuel Albarrán Nava, abogado postulante y asesor legal de este caso, mencionó a EL DEBATE que primeramente es un gusto saber que Liu ha sido liberada, que le han permitido el acceso al país y que ahora se encuentra al lado de su esposo y de su hija.

Destacó que esto es gracias a que ella cuenta con todos y cada uno de los documentos requeridos por la Ley de Migración.

Sin embargo, mencionó que es triste ver la falta de preparación en las autoridades migratorias mexicanas, pues conlleva la violación a los derechos humanos de las personas: «Afortunadamente existen recursos legales que se pueden hacer efectivos, como es el caso de Liu, y que de esa forma la autoridad federal los obligue o les dé los lineamientos bajo los cuales debe ser su actuación. Desafortunadamente existió un daño moral y psicológico de manera irreparable en la persona retenida y sus familiares. Afortunadamente ya se encuentra nuestra cliente gozando de sus derechos humanos en nuestro país», señaló.

El abogado destacó la satisfacción de él y de sus colegas por ayudar a esta joven de nacionalidad china; así como de su trabajo y el de sus compañeros Areli González, Alfonso Esquivel, Sinuhé García, Manuel Belmot, Stephanie Villafuerte, Jaime Argueta y Rogelio Ruiz en el lado legal.

Ahora, esta joven madre ya se encuentra junto a su esposo y su hija, de tres años. Pese a todo, se mantiene optimista de continuar con su sueño de obtener la nacionalidad mexicana y ser feliz.

Ella ya se encuentra en Culiacán, Sinaloa, donde el próximo 3 de enero comenzará a dar clases de chino a pequeños menores de 4 años: «Todavía estoy tratando de recuperarme de lo que me pasó. Estoy muy feliz de haber vuelto con mi familia, pero también tengo miedo de que me vuelvan a llevar. Estoy ansiosa, y siento que esta felicidad que tengo es un sueño, temerosa de perderla por completo. No estoy en condiciones de hablar de eso, no quiero revivir esa pesadilla. Lo siento. Y les agradezco sinceramente toda la ayuda y el apoyo de ustedes», señaló a este medio.

Silencio

EL DEBATE buscó información en la Ciudad de México con autoridades migratorias y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación particular de la joven Baiyu Liu; pero hubo silencio y falta de información.

INM: Irregularidad

Abogados defensores de Liu, joven de 24 años, señalaron a EL DEBATE que, a pesar de tener una visa legal para trabajar en el país como maestra de chino, autoridades del INM le negaron el ingreso al país, por lo cual la mantuvieron en el aeropuerto durante diez días de manera irregular.

La delegación migratoria de la capital determinó que la ciudadana china no acreditaba condiciones de estancia ni modalidad, así se lee en el oficio número INM/ORCDMX/SRFAIOM 1335, firmado por Elvira Barrionuevo Velázquez, encargada del turno del INM en AICM T2, del cual este medio tiene copia.

De acuerdo con los abogados, el Instituto Nacional de Migración, apegado a los artículos 14 y 16 constitucionales de la Ley de Migración, deben determinar de manera precisa cuál es la razón por la cual los documentos que se presentan para ingresar a México no son suficientes, pero no lo fundamentaron.