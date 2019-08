Liberan a policías retenidos en Chiapas

Chiapas.- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo liberó hoy a los cinco policías que retenía desde el 18 de julio pasado en la comunidad Río Florido, como medida de presión para exigir la libertad de uno de sus integrantes, Javier González Díaz, detenido por el robo de una motocicleta.

Acompañados de defensores de derechos humanos, familiares de los agentes viajaron hasta el ejido para recibirlos.

"La libertad de los cinco policías muestra voluntad política del FNLS y demuestra la incapacidad del Gobierno del Estado de dialogar", dijo un miembro de la organización al leer un pronunciamiento.

Los agentes José Luis Tondopó, Fernando Tondopó, Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Freddy Sánchez García y Bernal Hernández Altunar salieron de la agencia auxiliar municipal donde permanecieron cautivos.

Con abrazos y lágrimas se reencontraron con sus familiares en una ceremonia realizada en la cancha de la Telesecundaria número 1504, ubicada en la comunidad.

"Estamos alegres (de estar libres) porque nosotros no tenemos culpa de nada, siempre transitamos por esta carretera, no hemos ofendido a las comunidades, no cometimos error alguno pero cambió el rumbo de nuestras vidas", externó uno de los oficiales durante el acto.

Gonzalo Ituarte, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y quien acudió como observador de la liberación, confió en que la acción del FNLS tenga un efecto positivo en el conflicto.

El Frente reiteró su rechazo a las múltiples acusaciones de la Fiscalía del Estado de Chiapas por distintos delitos como robo, bloqueos, asociación delictuosa, homicidio y otros.

También insistió en la exigencia de liberta de González Díaz, preso en el penal estatal de San Cristóbal de las Casas.

Además demandaron la desmilitarización de la entidad, cese al hostigamiento de comunidades, libertad a presos políticos y renuncia del Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.