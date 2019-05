Liberan a seis presos políticos en EdoMex

Toluca, EdoMex.- En medio de lágrimas, abrazos y una emoción que apenas podían describir, seis presos políticos de la comunidad de Salazar cruzaron la reja del penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez y volvieron a ser libres.

Es como si hubieran vuelto a nacer tras un año y ocho meses en prisión, coincidieron Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García.

Al salir, alrededor de seis horas después de que una jueza dictó su libertad, se quitaron la ropa que traían, la aventaron y algunos de sus hijos la pisotearon.

Fabiola Vilchis, hija de Cutberto Vilchis, quien estaba preso en arraigo domiciliario y ahora estará en total libertad, comentó que las ansias de verlos eran muchas.

"Es como nacer de nuevo porque allá dentro se viven muchas cosas que no pensé vivir, pero ya las viví, hubo momentos que dudé de la justicia porque nos bajaban toda la moral, decía hay mucho dinero de por medio, pero pensé no hay poder más grande que el de Dios", expresó Beatriz Pérez Flores.

"Me siento muy feliz, muy contento, estoy que no me la creo todavía, gracias a Dios se hizo justicia, es algo que tenía que llegar, gracias a mi familia, y ahora regresar a mi vida cotidiana y a seguir trabajando para volver a mi vida", dijo Fermín Esquivel Rojas.

Esta vez ya no los separaban las rejas, los abrazos fueron de bienvenida a la vida que habían dejado.

Abrazaron a sus hijos, padres, hermanos, amigos, quienes los apoyaron hasta el momento de su liberación, según relataron.

"Fue una emoción muy grande, es una tempestad, pero ahorita ya vi la luz del sol, les agradezco a mi familia, no tengo palabras para agradecerlo, es una felicidad que no me cabe en el pecho por estar con mis hijos, me necesitan, soy libre, soy libre", indicó Yuriko Maribel Becerril Villavicencio.

"Gracias a Dios estamos fuera porque es un infierno estar aquí, ya me concentraré a seguir trabajando, que es lo que sabemos hacer", dijo Cutberto Vilchis.