‘Libres e Iguales’ campaña para acceder el cambio de identidad género en Michoacán

Morelia, Michoacán. – Lanzan la campaña ‘Libres e Iguales’ en Michoacán; la cual tiene como objetivo promover el cambio de identidad de género de forma gratuita para las personas trans en el estado.

En un trabajo en conjunto la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), la Dirección del Registro Civil y Colectivos, lanzaron esta campaña que promueve agilizar el proceso de cambio de identidad en el estado.

Desde el 2015 hasta la fecha se tiene el registro de 229 trámites de cambio de identidad, este programa tiene como objetivo combatir la discriminación y el estigma al que viven las personas trans al acceder plenamente a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

“Lo que no se nombra, no existe; el trámite en Michoacán era muy complicado, ahora tenemos otra realidad, por eso ya no tenemos miedo de mostrar la nueva persona que somos. Son años de trabajo y de lucha que hoy vemos convertidos en una realidad en nuestro Estado”, comentó Aryéh Kaleb Lázaro Oribio, quien hace unos años realizó su trámite.

Edén Irene Valdivia, coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans, reconoció que el trabajo para visibilizar a todas las personas de la comunidad debe realizarse desde el Gobierno del Estado.

“Me gustaría que esta política publica se quedara permanente, me gusta pensar que Michoacán pudo romper prejuicios y abrió la puerta para que la provincia y no solo la Ciudad de México, se reconozcan nuestros derechos”, señaló Valdivia.

La titular de la Seimujer, Nuria Hernández Abarca, señaló que la campaña, representa el compromiso que tiene el estado por continuar acercando el impostergable derecho a las personas trans de vivir una vida digna, que sea libre de estima, discriminación o alguna violencia.

Por su parte, la directora del Registro Civil de Michoacán, Teresa Ruiz Valencia, señaló que la entidad es el segundo estado que adoptó la figura Jurica que permite que las personas trans realicen el cambio de identidad.

“No todas las personas tienen la posibilidad económica de hacer su tratamiento, pero en Michoacán con el simple hecho de manifestar que desean hacer su cambio de identidad de género, lo pueden hacer, sin tener que pasar por un juicio”, comentó.

Los requisitos para realizar el trámite gratuito son:

Formato de solicitud.

Acta xerográfica certificada del acta de nacimiento (reciente) de la Oficialía en donde fue registrado y otra acta de nacimiento del Archivo General de la Dirección de Registro Civil.

Copia de la identificación oficial.

Copia del comprobante de domicilio.

Presentar dos testigos con copia de la identificación oficial.

Seimujer pone a disposición todas las personas que tengan interés en realizar su trámite a través de la línea 442 281 21 85, también pueden acudir a cualquiera de las 231 oficialías del Registro Civil.

