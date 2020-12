Lilly Téllez culpa a Morena por sus promesas no cumplidas

Hermosillo.- Tras los reclamos hechos en redes sociales por las promesas que no cumplidas al pueblo de Ures, Sonora, la senadora María Lilly del Carmen Téllez García responde y responsabiliza a Morena por la falta cometida.

En las ocasiones que la senadora visitó su pueblo natal durante las campañas electorales se comprometió a comprar una ambulancia de resultar electo, sin embargo, ella no cumplió y ante los crecientes reclamos decidió dar su versión a través de Facebook.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Cuando prometí la ambulancia por segunda vez, para Ures, Sonora, en plena campaña, fue porque se la pedí a Morena y me aseguraron que de ganar la elección la entregarían”, escribió Lilly Téllez.

Después, ya sentados en el gobierno me dijeron que NO hay recursos para la ambulancia”, añadió.

La sonorense aseguró que está realizando gestiones para que una organización de Arizona done la ambulancia. Argumentó que la Cuarta Transformación de México (4T) no cumple con lo que promete y por ello dejó la bandada de Morena al convertirse en Senadora.

“Les recuerdo que no estuve afiliada a Morena, ellos me invitaron, me pidieron que les ayudara como candidata externa, candidata ciudadana y no soy plurinominal...les creí y de buena fe los apoyé pero me quedaron a deber”, finalizó la senadora.

La justificación de Lilly Téllez responde a las diversas acusaciones hechas en su contra en meses pasados por no cumplir con una promesa de campaña que aún esperan los pobladores de Ures.

Twitter: @LillyTellez

En contraste, El senador de Morena, Primo Dothé Mata, empleó todo su aguinaldo del año pasado en la compra de un camión de pasajeros que puso a disposición de los pueblos indígenas que deben recorrer 450 kilómetros para recibir atención médica de tercer nivel en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los funcionarios a donar de forma voluntaria sus aguinaldos para adquirir 80 ambulancias que serán destinadas a comunidades necesitadas. (Aportación voluntaria de aguinaldo de funcionarios será para comprar ambulancias: AMLO)