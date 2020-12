Lilly Téllez recibe la temporada invernal con colación del árbol de Navidad

Ciudad de México. - La senadora María Lilly del Carmen Téllez García conocida mayormente como Lilly Téllez recibió una de las épocas más entrañables a nivel mundial, la Navidad con la tradicional colocación del árbol navideño, momento que aprovechó para compartir la manera en que vive la celebración junto a su familia.

A través de sus redes sociales la también periodista, Lilly Téllez compartió la imagen de su árbol de navidad, pues consideró que para ella su familia, "la tradición es que cada adorno en el árbol represente una anécdota" que a manera de recuerdo reviva los mejores momentos.

"Nuestra tradición es que cada adorno en el árbol representa una anécdota, de cada uno hay una historia que contar y las vamos reviviendo al colocarlos. La mayoría son recuerdos de viajes, los hemos traído de nuestros lugares favoritos y otros representan a personas muy queridas", escribió Lilly Téllez en Twitter.

Del mismo modo destacó su amor por la Navidad, pues explicó es uno de los momentos que la remite a su infancia al recordar la compañía de sus padres y abuelos.

— Lilly Téllez (@LillyTellez) December 5, 2020

Como uno de los toques que no podría faltar para la colocación, Lilly Téllez explicó que cuando su familia se prepara montar el árbol de navidad, lo hace escuchando "Angels we have heard on high" interpretada por el Oxford St. Peter’s Choir, pues explicó era la preferida de su abuelo.